ペットボトル装着で毎日の水対策がもっと手軽に！サイテックス「携帯浄水器 モバイルSERA SYSM1」

ペットボトルに取り付けるだけで使える携帯浄水器「モバイルSESERA SYSM1」が登場します。

外出先での飲用水対策と、防災備蓄の両方を1本でカバーできる設計がポイントです。

操作を迷いにくいシンプル仕様なので、日常使いにも非常時にも組み込みやすいモデルになっています☆

サイテックス「携帯浄水器 モバイルSESERA SYSM1」

発売時期：2026年3月上旬予定参考直販EC価格：7,200円（税別）総ろ過水量目安：約200L

使用方法：ペットボトルに装着して使用（一部装着できないペットボトルあり）。

サイテックスは、群馬県太田市を拠点に浄水器関連製品の企画・製造・販売を手がけるメーカーです。

同社の「モバイルSESERA SYSM1」は、ペットボトルをそのまま浄水ボトル化できる携帯型モデルです。

家庭用浄水器と同じJIS S3201のろ過能力試験を実施したうえで、持ち出しやすさと安心感を両立した製品として展開中。

2ステップで使える装着フロー

操作ステップ数：2ステップSTEP01：ペットボトルに取り付けるSTEP02：コップ等に注いで飲用する

使い方は取り付けと注水の2段階で完了するため、初見でも流れを把握しやすい構成です。

バッグや防災袋に入れやすい携帯サイズなので、必要な場面で取り出してすぐ使える導線になっています。

災害時に迷わず使えることを重視した設計思想が、日常でも扱いやすさにつながっています。

総ろ過水量約200Lのロングユース性能

総ろ過水量目安：約200L500ml換算目安：約400本分

総ろ過水量の目安は約200Lで、500ml換算では約400本分というロングユース仕様です。

毎日の持ち出しで使いながら、いざという時の備蓄アイテムとしても維持しやすい容量感です。

交換サイクルを細かく気にしすぎずに運用しやすい点も、携帯浄水器としての実用性を底上げしています。

防災・旅行・BCPまで広がる活用シーン

想定用途：防災備蓄（家庭・職場・車内）想定用途：旅行・出張・アウトドア想定用途：BCP対策

利用シーンは防災備蓄だけでなく、海外旅行やアウトドア、職場のBCP対策まで幅広く想定されています。

1本で複数の用途に対応できるため、平時と非常時を分けずに準備できるのが大きな利点です。

使用できる原水には条件があるため、運用前に確認しておくと現場での判断がよりスムーズになります。

日常で持ち歩く道具としても、防災用品として常備する道具としても、用途を兼用しやすい携帯浄水器です。

「取り付けるだけ」というわかりやすさと、約200Lのろ過目安を両立している点が選びやすさにつながります。

【ペットボトル装着で毎日の水対策がもっと手軽に！

サイテックス「携帯浄水器 モバイルSESERA SYSM1」】の紹介でした。

よくある質問

Q. 「モバイルSESERA SYSM1」の発売時期はいつですか？

2026年3月上旬の発売予定です。

Q. 総ろ過水量の目安はどれくらいですか？

約200Lで、500mlペットボトル換算では約400本分が目安です。

Q. どのように使いますか？

ペットボトルに装着して、逆さにしてコップへ注いで飲用する2ステップで使用します。

