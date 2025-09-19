◇ノルディックスキー・ジャンプ Ｗ杯（２８日、オーストリア・ヒンツェンバッハ）

女子個人第２５戦（ヒルサイズ＝ＨＳ９０メートル）が行われ、五輪で２つのメダルを獲得した丸山希（北野建設）は、２６年ミラノ・コルティナ五輪後、初のＷ杯で合計２１９・２点の１３位にとどまった。

１回目に８２・５メートルを飛んで１１位と出遅れた。２回目も８３・５メートルと思うように飛距離が伸ばせず順位を落とした。

初の五輪で大きく飛躍した。個人ノーマルヒルで銅メダルを獲得し、混合団体でも銅とジャンプ女子では初となる１大会２つのメダルを獲得した。五輪までに今季のＷ杯６勝を挙げる勢いを持続し、夢舞台で躍動した。

すでに次回３０年の五輪への挑戦も明言している。五輪後の初戦こそ結果がでなかったとはいえ、４年後に向け頂点を目指してゆっくりと歩いていく。

伊藤有希（土屋ホーム）は今季自己最高の４位に入った。混合団体で銅メダルを獲得し、前回２２年北京五輪の同種目でスーツの規定違反で失格した雪辱を晴らした高梨沙羅（クラレ）は８位、勢藤優花（オカモトグループ）は１９位、宮嶋林湖（松本大）は２９位だった。