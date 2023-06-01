アメリカとイスラエルは28日、イランへの大規模攻撃に踏み切りました。イランも報復攻撃を開始していて、中東全域を巻き込んだ軍事衝突の激化が懸念されます。ワシントンから中継です。

トランプ大統領はイランの核やミサイル開発の阻止を目的に軍事行動を開始したと表明し、イランの国民に体制転覆を呼びかけました。

トランプ大統領は「エピック・フューリー」＝「壮絶な怒り」と名付けた今回の軍事作戦について、イランの核やミサイル開発を阻止するとして「イラン政権からの差し迫った脅威を排除する」ことが目的だと説明しました。

その上でイランの国民に対し「軍事作戦が終わったら政府を掌握せよ」と政権の転覆を呼びかけました。

アメリカメディアは、今回の攻撃はイランの最高指導者ハメネイ師ら政府や軍の複数の幹部を標的にしたと報じています。

しかし、トランプ大統領の狙い通りに体制転覆まで進むかは不透明な状況です。

イランのアラグチ外相はアメリカNBCのインタビューでトランプ大統領が呼びかけた体制転覆について「不可能なミッションだ」と明言しました。

アメリカの国内の世論はイランへの攻撃に否定的な意見が根強く、特に長期的な紛争に巻き込まれることについてはトランプ氏の支持層でも反発が強い状況です。

11月の中間選挙を前にトランプ氏としてはベネズエラのように短期間で軍事作戦を終え、成果をアピールする狙いがあるとみられます。

しかし、アメリカ軍の制服組トップ・ケイン統合参謀本部議長がトランプ氏に対し、イランを攻撃すれば、長期的な紛争に巻き込まれる恐れがあると助言するなどトランプ氏は高いリスクを伴うと説明を受けた上で攻撃に踏み切りました。

中東地域は予測不能な状況に突入したといえます。