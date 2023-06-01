プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「スモークサーモンとホウレン草のスパゲティー」 「ユズコショウドレッシングのサラダ」 「毎日使えるスープ！大豆と野菜たっぷり 簡単おいしい by金丸 利恵さん」 の全3品。
まだ寒くても3月に入れば気分的は春。ピンクやグリーン、彩り鮮やかなスパゲティーで春らしさを演出。

【主食】スモークサーモンとホウレン草のスパゲティー
生クリームを使い、サラリとしたソースに仕上げました。スモークサーモンの香りと塩味が味の決め手。

調理時間：25分
カロリー：813Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター　金丸 利恵

材料（2人分）

スパゲティー  160g
  塩  大さじ1
  熱湯  2000ml
スモークサーモン  80g
玉ネギ  1/2個
ホウレン草  1/2束
オリーブ油  大さじ1
白ワイン  大さじ2
＜ソース＞
  生クリーム  100ml
  牛乳  100ml
  ゆで汁  (スパゲティー)100ml
  粉チーズ  大さじ2
  バター  10g
粗びき黒コショウ  少々
粉チーズ  適量

【下準備】

スモークサーモンは長さ5cmに切る。玉ネギは縦薄切りにする。ホウレン草は根元を切り落とし、長さ3〜4cmに切る。

【作り方】

1. 熱湯に塩を加え、スパゲティーを表示のゆで時間より1分短くゆでる。

ゆで汁はソースに使うので、100mlとっておきましょう。
2. スパゲティーをゆでる間にクリームソースを作る。フライパンにオリーブ油を入れ、玉ネギを加えて中火で炒める。

3. (2)にスモークサーモンとホウレン草を加え、サッと炒める。白ワインを振って＜ソース＞の材料を加え、ひと煮たちさせる。

4. ゆで上がったスパゲティーを(3)に加えてからめ、分量外の塩少々で味を調える。器に盛り、粗びき黒コショウと粉チーズをかける。

【副菜】ユズコショウドレッシングのサラダ
ユズコショウはワカメ、ヒジキ、のりなど和の素材のサラダに良く合います。

調理時間：15分
カロリー：115Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター　金丸 利恵

材料（2人分）

カブ  1/2個
レタス  2~3枚
プチトマト  3~4個
ワカメ  (干し)大さじ1
＜ユズコショウドレッシング＞
  ユズコショウ  小さじ1
  オリーブ油  大さじ1.5
  酢  小さじ2
  きび砂糖  小さじ1/2
  しょうゆ  小さじ1
  塩  少々

【下準備】

カブは皮をむき、薄い短冊切りにする。レタスは食べやすい大きさにちぎる。プチトマトはヘタを取り、4等分に切る。ワカメは水で戻し、水気を絞る。

【作り方】

1. ＜ユズコショウドレッシング＞のオリーブ油以外の材料をボウルに合わせ、泡立て器でよく擦り混ぜ、きび砂糖と塩を溶かす。

2. (1)にオリーブ油を少しずつ加え、泡立て器で混ぜて乳化させる。

3. カブ、レタス、プチトマト、ワカメを混ぜ合わせて器に盛り、(2)の＜ユズコショウドレッシング＞をかける。

【スープ・汁】毎日使えるスープ！大豆と野菜たっぷり 簡単おいしい by金丸 利恵さん


調理時間：25分
カロリー：145Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター　金丸 利恵

材料（2人分）

水煮大豆  100g
ベーコン  1枚
玉ネギ  1/4個
カブ  1/2個
ニンジン  1/4本 ニンニク  (みじん切り)1/2片分
サラダ油  小さじ1
水  400ml
顆粒スープの素  小さじ1
塩コショウ  少々

【下準備】

ベーコンは1cm角に切る。玉ネギは1cmの角切りにする。カブとニンジンは皮が付いたまま、1cm角の角切りにする。

【作り方】

1. 小鍋にサラダ油を入れ、中火にかける。ニンニク、ベーコン、玉ネギを入れ、玉ネギが透き通るまで炒める。

2. ニンジンを加えて油が回るように炒め、水煮大豆とカブ、水、顆粒スープの素を入れて中火にかける。

3. 沸騰したら火を弱め、アクを取りながら8〜10分煮て塩コショウで味を調え、器に注ぐ。あればカブの葉やドライパセリを散らすときれいです。

ニンジンが柔らかくなるまで煮ます。