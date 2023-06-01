【今日の献立】2026年3月1日(日)「スモークサーモンとホウレン草のスパゲティー」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「スモークサーモンとホウレン草のスパゲティー」 「ユズコショウドレッシングのサラダ」 「毎日使えるスープ！大豆と野菜たっぷり 簡単おいしい by金丸 利恵さん」 の全3品。
まだ寒くても3月に入れば気分的は春。ピンクやグリーン、彩り鮮やかなスパゲティーで春らしさを演出。
【主食】スモークサーモンとホウレン草のスパゲティー
生クリームを使い、サラリとしたソースに仕上げました。スモークサーモンの香りと塩味が味の決め手。
調理時間：25分
カロリー：813Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
塩 大さじ1
熱湯 2000ml
スモークサーモン 80g
玉ネギ 1/2個
ホウレン草 1/2束
オリーブ油 大さじ1
白ワイン 大さじ2
＜ソース＞
生クリーム 100ml
牛乳 100ml
ゆで汁 (スパゲティー)100ml
粉チーズ 大さじ2
バター 10g
粗びき黒コショウ 少々
粉チーズ 適量
ゆで汁はソースに使うので、100mlとっておきましょう。
2. スパゲティーをゆでる間にクリームソースを作る。フライパンにオリーブ油を入れ、玉ネギを加えて中火で炒める。
3. (2)にスモークサーモンとホウレン草を加え、サッと炒める。白ワインを振って＜ソース＞の材料を加え、ひと煮たちさせる。
4. ゆで上がったスパゲティーを(3)に加えてからめ、分量外の塩少々で味を調える。器に盛り、粗びき黒コショウと粉チーズをかける。
【副菜】ユズコショウドレッシングのサラダ
ユズコショウはワカメ、ヒジキ、のりなど和の素材のサラダに良く合います。
調理時間：15分
カロリー：115Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
レタス 2~3枚
プチトマト 3~4個
ワカメ (干し)大さじ1
＜ユズコショウドレッシング＞
ユズコショウ 小さじ1
オリーブ油 大さじ1.5
酢 小さじ2
きび砂糖 小さじ1/2
しょうゆ 小さじ1
塩 少々
2. (1)にオリーブ油を少しずつ加え、泡立て器で混ぜて乳化させる。
3. カブ、レタス、プチトマト、ワカメを混ぜ合わせて器に盛り、(2)の＜ユズコショウドレッシング＞をかける。
【スープ・汁】毎日使えるスープ！大豆と野菜たっぷり 簡単おいしい by金丸 利恵さん
調理時間：25分
カロリー：145Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
ベーコン 1枚
玉ネギ 1/4個
カブ 1/2個
ニンジン 1/4本 ニンニク (みじん切り)1/2片分
サラダ油 小さじ1
水 400ml
顆粒スープの素 小さじ1
塩コショウ 少々
2. ニンジンを加えて油が回るように炒め、水煮大豆とカブ、水、顆粒スープの素を入れて中火にかける。
3. 沸騰したら火を弱め、アクを取りながら8〜10分煮て塩コショウで味を調え、器に注ぐ。あればカブの葉やドライパセリを散らすときれいです。
ニンジンが柔らかくなるまで煮ます。
