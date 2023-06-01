アメリカとイスラエルがイランに対する攻撃を始めました。イランも反撃を開始し、情勢のさらなる悪化が懸念されます。

アメリカ トランプ大統領

「（イランは）核開発の野心を放棄するあらゆる機会を拒否した。我々の目的はイランの政権による差し迫った脅威を排除することによりアメリカ国民を守ることだ」

トランプ大統領は日本時間きのう、イランへの攻撃を始めたと発表しました。

アメリカ議会下院のジョンソン議長は、トランプ政権が今週初めに超党派の議会幹部に、攻撃の可能性について説明していたと明らかにしました。

イランでは各地で爆発があり、国営通信は、南部の小学校で児童ら60人以上が死亡したと伝えています。

また、ロイター通信は、イランの国防相と軍事精鋭部隊「革命防衛隊」のトップが死亡したと報じました。

イランメディアは最高指導者ハメネイ師やペゼシュキアン大統領は無事だとしていて、ハメネイ師がまもなく演説すると伝えています。

一方、「革命防衛隊」は、イスラエルのほか、バーレーンのアメリカ海軍第5艦隊司令部やカタールなどの米軍基地を標的に報復攻撃を行いました。

UAE=アラブ首長国連邦では民間人1人が死亡したということです。