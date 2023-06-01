アメリカとイスラエルは28日、イランへの大規模攻撃に踏み切り、最高指導者ハメネイ師も標的にしたとみられます。イランも報復攻撃を開始していて、中東全域を巻き込んだ軍事衝突の激化が懸念されます。

トランプ大統領

「イランで大規模な作戦を開始した。イランからの差し迫った脅威を排除し、アメリカ国民を守ることが目的だ」

トランプ大統領は28日、ビデオメッセージで「イランが核兵器を持てないようにする」と強調し、攻撃を正当化した上で、イラン国民に対し体制転換を促しました。

アメリカはイスラエルと共にイラン攻撃に踏み切っていて、ロイター通信はイスラエル当局者の話として、最高指導者ハメネイ師とペゼシュキアン大統領も標的にしていたと伝えています。

2人については無事だと報じられていますが、詳細は不明です。またイランの国防相や革命防衛隊の司令官らが死亡したとも伝えられています。

イラン国内では首都テヘランなど複数の都市で爆発があったとされ、政府の省庁や軍事施設などが攻撃されたということです。

またイラン国営通信によりますと、南部ミナーブの小学校も攻撃を受け、児童少なくとも57人が死亡、60人がケガをしたということです。

イスラエルメディアは、両国の軍事作戦は数か月かけて準備されたもので、攻撃の初期段階は4日間続く予定だとしています。

一方で、イランのアラグチ外相はSNSで、「強力な部隊がこの日に備えており、侵略者たちに教訓を与える」と表明しました。

イランは、中東の湾岸諸国にあるアメリカ軍基地やイスラエルに対して報復攻撃を開始しています。

イスラエル軍は「イランから発射されたミサイルへの迎撃作戦を行っている」としていますが、北部では民間の建物に被害も出ています。

ロイター通信によりますと、バーレーンやクウェートでアメリカ軍基地へのミサイル攻撃が確認されていて、シリアやUAE＝アラブ首長国連邦では死者も出ていると報じられています。

攻撃の応酬で中東全域における衝突の拡大が懸念されます。