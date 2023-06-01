セリエA 25/26の第27節 コモとレッチェの試合が、2月28日23:00にスタディオ・ジュゼッペ・シニガーリャにて行われた。

コモはアナスタシオス・ドウビカス（FW）、ヘスス・ロドリゲス（FW）、マクサンス・カケレ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレッチェはラメック・バンダ（FW）、ワリド・シェディラ（FW）、アントニオ・ガッロ（DF）らが先発に名を連ねた。

14分に試合が動く。レッチェのラメック・バンダ（FW）のアシストからラッサナ・クリバリ（MF）がヘディングシュートを決めてレッチェが先制。

しかし、18分コモが同点に追いつく。ヘスス・ロドリゲス（FW）のアシストからアナスタシオス・ドウビカス（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

さらに36分コモが逆転。マキシモ・ペッローネ（MF）のアシストからヘスス・ロドリゲス（FW）がゴールを決めて2-1と逆転する。

さらに44分コモが追加点。リュカ・ダクーニャ（MF）のアシストからマーク・ケンプフ（DF）がヘディングシュートで3-1。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。3-1とコモがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、そのまま試合終了。コモが3-1で勝利した。

なお、レッチェは70分にラメック・バンダ（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-01 01:00:22 更新