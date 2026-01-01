『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』のなりきり遊びを大人向けに再設計したメモリアルモデルが登場します。

本体の大型化に加えて、キャラボイスとBGMを追加できる専用データカードも同時展開です。

劇中の熱量をそのまま手元で再現したいファンにとって、見逃せないアップグレードになっています☆

プレミアムバンダイ「テガソード -MEMORIAL EDITION-／MEMOREALIZE DATA CARD」

予約受付開始：2026年1月30日16時販売チャネル：プレミアムバンダイ対象年齢：15才以上テガソード価格：22,000円（税込）DATA CARD価格：5種セット12,100円（税込）／単品2,420円（税込）

プレミアムバンダイは、バンダイナムコグループ公式通販として限定アイテムを多数扱うオンラインストアです。

『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』は、変身アイテムとロボ要素が連動するギミックが魅力の戦隊シリーズです。

今回はDX版テガソードを約130％サイズへ拡張した本体と、音声機能を広げるデータカードが同時にラインナップされます。

テガソード -MEMORIAL EDITION-

本体サイズ（剣状態）：H約400mm × W約195mm × D約140mm収録BGM数：3曲電池：単4電池×3（別売り）予約期間：2026年1月30日16時〜2026年2月26日23時予定商品お届け：2026年6月予定

本体はDX版より大型化され、劇中プロポーションを大人の手でも再現しやすい寸法に調整されています。

グリップにはBGMボタン、セリフボタン、拍手検出ボタンが追加され、再生操作の自由度が大きく向上しています。

別売りのDXセンタイリングシリーズと連動できるため、手持ちアイテムを活かしながら遊びを拡張できる構成です。

黒背景に映える金色装甲とクリアブルーの大型ブレードが、メモリアル版らしい存在感をしっかり引き上げています。

ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー MEMOREALIZE DATA CARD

5種セット価格：12,100円（税込）単品価格：2,420円（税込）カードサイズ：W約34mm × H約15mm × D約5mm予約期間：2026年1月30日16時〜2026年3月26日23時予定商品お届け：2026年7月予定

データカードは遠野吠、百夜陸王、暴神竜儀、猛原禽次郎、一河角乃の5種で展開されます。

各カードには録り下ろしボイスと異なるBGM2種が収録され、テガソード本体へ挿すことで発動内容を切り替え可能です。

変身前後の台詞に加えて開幕名乗りや必殺技音声まで拡張されるため、なりきり体験の密度が一段深くなります。

黒・緑・赤・青・黄の5色カードは端子デザインまで作り込まれており、コレクション性も高い仕上がりです。

本体のサイズ感とサウンド強化だけでも満足度は高く、メモリアルモデルとして十分な完成度です。

さらにDATA CARDを組み合わせると、好きなキャラクター軸で遊び方を細かく調整できる点が大きな魅力になります。

【大人仕様へ進化した変身ロボ体験を楽しめる！

プレミアムバンダイ「テガソード -MEMORIAL EDITION-」】の紹介でした。

