観戦後の整い時間を一気に深める新体験！洞サウナ「Fビレッジ洞サウナ(DO SAUNA)＆絵空事」

北海道ボールパークFビレッジに、サウナと食事の回復導線を一体で設計した新スポットが2026年5月にオープン予定です。

「洞サウナ（DO SAUNA）」は、野球観戦の高揚感を静かに着地させる”ととのいの余白”をテーマにした施設です。

同時オープン予定のグルテンフリー玄米うどん専門店「絵空事」と連携し、汗をかいた後の一杯まで含めて整う流れをつくっています☆

洞サウナ(DO SAUNA)「Fビレッジ洞サウナ＆絵空事」

オープン予定：2026年5月アクセス（電車）：JR北広島駅より徒歩約20分（球場連絡バスあり）アクセス（車）：札幌市中心部より約30分／新千歳空港より約40分アクセス（バス）：新千歳空港よりシャトルバスあり

所在地：北海道北広島市 北海道ボールパークFビレッジ SUNNY TERRACE内。

楽久屋は、15店舗の温浴施設運営で培った知見をもとに全国展開する運営企業です。

舞台となるFビレッジは、北海道日本ハムファイターズの本拠地・エスコンフィールドHOKKAIDOを中心に多様な体験が集まるエンターテイメントエリアです。

今回の計画は、サウナ単体ではなく観戦・休息・食事を連動させた滞在型の整い体験として設計されています。

雪洞・石洞 2種のサウナ設備構成

雪洞（Yukido）：ミストサウナ（約80℃／収容10名）石洞（Ishido）：ドライサウナ（約90℃／収容24名・オートロウリュ）サウナエリア：男女共用（予定）浴槽：男女別（温冷浴槽・ととのい導線完備予定）

白の「雪洞」は、フォグスクリーンに映し出されるオーロラ映像と霧の演出が特徴のミストサウナです。

視界がやわらかくにじむ幻想的な環境で、光に包まれるような静かな没入感を体験できます。

黒の「石洞」は荒削りの天然石積み壁とスリット光で構成された約90℃のドライサウナです。

オートロウリュの熱気が空間に重く広がり、岩と木と光のコントラストが思考をゆっくり沈める設計になっています。

大型モニター完備のラウンジ＆ととのいスペース

大型モニター：プロ野球中継対応設備：リクライニングチェア・ソファ環境：Wi-Fi完備・カウンタースペースあり・静音設計

サウナを出た後のととのい時間に試合中継をリクライニングで眺められる設計です。

球場の熱量を身体の外に残したまま静かに回復できる”サウナ×観戦”の体験は、Fビレッジならではの組み合わせです。

Wi-Fi完備のカウンタースペースでは読書や軽作業も可能で、試合前後の時間を長く使いやすい構成になっています。

グルテンフリー玄米うどん専門店「絵空事」

業態：グルテンフリー玄米うどん専門店原料：北海道産無農薬玄米提供形式：イートイン・テイクアウト対応（予定）代表メニュー：豆乳坦々うどん／肉うどん

「絵空事」は小麦不使用・完全グルテンフリーの玄米うどん専門店で、北海道産の無農薬玄米を丁寧に製麺しています。

豆乳坦々うどんはクリーミーなごまベーススープに炒め肉味噌とラー油を組み合わせ、発汗後の満足感を高める濃厚な一杯です。

肉うどんは甘辛く煮付けた薄切り肉と青ネギ・おろし生姜を合わせた構成で、白くもっちりした玄米麺の食感が際立ちます。

木と白を基調にした和モダン空間で提供されるため、整い体験の”仕上げ”として空間ごと完結する設計です。

サウナの温度体験と食事の回復導線を同じエリアで完結できる点が、今回の新施設の大きな特徴です。

観戦日を特別な一日にしたい人にも、サウナ目的でゆっくり滞在したい人にも使い分けやすい構成になっています。

洞サウナ(DO SAUNA)＆絵空事の紹介でした。

