ブルボンのひとくちパンシリーズに、ベリーの甘酸っぱさを前面に出した新作が加わります。

「クリームあ〜んぱんときめきベリー袋」は、ピンクカラーの見た目と、いちご×ラズベリーの風味設計がポイントです。

ひと口サイズで食べやすく、カルシウムとビタミンDも摂れるおやつとして展開中。

ブルボン「クリームあ〜んぱんときめきベリー袋」

内容量：38g袋形態発売日：2026年3月3日（火）箱形態発売日：2026年3月24日（火）賞味期限：6カ月販売チャネル：コンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、小売店、売店

ブルボンは新潟県柏崎市に本社を置く菓子メーカーです。

同商品は、イースト菌で発酵させたひとくちサイズのパン生地に、いちご風味クリームを入れた設計です。

ラズベリーを組み合わせることで、甘さだけに寄らない軽い酸味が後味に残るバランスに仕上げられています。

ベリー風味と栄養設計のポイント

いちご使用量：6.8%ラズベリー使用量：1.7%配合成分：カルシウム、ビタミンDパッケージ絵柄：3種類

表面に白いつぶつぶをのせた焼き色のパン生地と、ローズピンクのクリームのコントラストが視覚的な特徴です。

商品名どおりの”ときめき”を色味で伝えつつ、味はベリーの酸味で引き締める構成です。

栄養面ではカルシウムに加えてビタミンDを配合し、日常のおやつで取り入れやすい仕様になっています。

40年続く「あ〜んぱん」シリーズの新フレーバー

シリーズ発売年：1986年シリーズ節目：発売40年価格設定：オープンプライス

「あ〜んぱん」シリーズは、ひとくちサイズのパンにクリームを詰める発想で長年支持されてきたロングセラーです。

今回のときめきベリーは、定番の食べやすさはそのままに、ピンク系フレーバーで春先の売り場にもなじみやすい方向性です。

袋形態と箱形態で発売日を分けるため、店頭での立ち上がり時期がずれる点も押さえておきたい実用情報です。

既存ファンはシリーズ比較で楽しめて、新規層は軽い食感と甘酸っぱさから入りやすい一品です。

甘さ一辺倒ではなく、ベリーの酸味を活かした設計がこの商品の個性です。

ひとくちサイズでシェアしやすく、バッグに入れて持ち歩きやすい内容量なのも使いやすいポイントです。

【甘酸っぱさとピンクのかわいさをひとくちで楽しめるときめき気分！

ブルボン「クリームあ〜んぱんときめきベリー袋」】の紹介でした。

よくある質問

Q. ブルボン クリームあ〜んぱんときめきベリー袋の内容量・セット内容は？

内容量は38gです。

Q. ブルボン クリームあ〜んぱんときめきベリー袋の発売日はいつですか？

袋形態発売日は2026年3月3日（火）です。

Q. ブルボン クリームあ〜んぱんときめきベリー袋の発売日はいつですか？

箱形態発売日は2026年3月24日（火）です。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 甘酸っぱさとピンクのかわいさをひとくちで楽しめるときめき気分！ブルボン「クリームあ〜んぱんときめきベリー袋」 appeared first on Dtimes.