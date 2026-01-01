りゅうおう再臨の記念撮影が一日限定で復活！ニジゲンノモリ「りゅうおうグリーティング in ドラゴンクエスト アイランド」
ニジゲンノモリ「ドラゴンクエスト アイランド」で、2026年2月21日に“りゅうおう”グリーティングが1日限定開催されます。
会場は兵庫県淡路島のアトラクションエリア内「オノコガルド城裏周辺」で、現シリーズ終盤を飾る特別企画です。
昨年反響の大きかった催しが再び実施され、冒険の記念を写真で残せる日になります！
ニジゲンノモリ「再臨！りゅうおうグリーティング in ドラゴンクエスト アイランド」
開催日：2026年2月21日（土）開催時間：11:00〜11:25／12:00〜12:25／14:00〜14:25／15:00〜15:25開催場所：ドラゴンクエスト アイランド（オノコガルド城裏周辺）参加料金：無料整理券配布開始：2026年2月21日（土）10:00
「ドラゴンクエスト アイランド」は、リアルとデジタルを融合した「ドラゴンクエスト」の屋外型フィールドRPGアトラクションです。
参加者は主人公として自分の足でエリアを巡り、物語に入り込む体験ができるのが大きな魅力です。
今回のグリーティングは、今春予定の新シリーズ「いにしえの魔神と導かれし冒険者たち」へ向かう節目企画として実施中。
整理券配布と当日の参加フロー
整理券配布場所：ドラゴンクエスト アイランド受付対象チケット：ライト／ゴールド／プレミアム／各種セット券配布方式：1グループにつき整理券1枚
参加には当日の入場チケットが必要で、整理券に記載された集合時刻に現地へ向かう方式です。
グループ撮影運用のため、参加希望者がそろった状態で並ぶと当日の案内がスムーズです。
整理券は先着配布なので、オープン時間帯の動き出しが参加可否の分かれ目になります。
りゅうおう撮影と限定カード配布内容
撮影内容：りゅうおうとの記念撮影配布ノベルティ：りゅうおうのブロマイド風カードノベルティ配布：無くなり次第終了
本企画では、魔王“りゅうおう”と対面できる写真撮影がメインコンテンツです。
ゲーム内で印象的な存在をリアル空間で体感できるため、シリーズファンほど記念性が高い内容です。
東京ゲームショウ2025でも配布されたブロマイド風カードが再登場し、コレクション面でも注目を集めます。
屋外開催のため雨天時は中止となる場合があり、当日の天候確認が参加前の重要ポイントです。
女性グループでも楽しみやすい冒険エリア体験
推奨パーティ人数：1〜4人主な体験要素：冒険の書・冒険者のしるしを使ったフィールド探索職業選択：戦士／武闘家／盗賊／魔法使い／遊び人
エリア内はRPGの村を思わせる壁面や扉、装飾が整い、歩くだけでも世界観を感じやすい設計です。
写真映えするカチューシャや小物を合わせると、冒険の一体感が上がり、グループ来場の満足度も高まります。
物語を進める体験型アトラクションだからこそ、グリーティング参加前後も遊びの密度を保ちやすい構成です。
「大魔王ゾーマとはじまりの島」のフィナーレ期に、象徴的な敵キャラクターと会える機会は貴重です。
現行シリーズの思い出を写真とノベルティで残したい人にとって、見逃しにくい1日イベントです。
