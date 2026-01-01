吉祥寺で春の1か月を使ったサステナブルイベント「Share for good!2026」が始まります。

開催期間は2026年3月1日から3月31日までで、会場はコピス吉祥寺の館内各所です。

今年は「くまのがっこう」とのコラボレーションが加わり、親子で参加しやすい体験型企画がそろいます！

コピス吉祥寺「Share for good!2026 サステナブル月間」

開催期間：2026年3月1日（日）〜3月31日（火）会場：コピス吉祥寺 館内各所入場料：無料所在地：東京都武蔵野市吉祥寺本町1丁目11番5号アクセス：JR中央線・総武線「吉祥寺駅」北口より徒歩2分／京王井の頭線「吉祥寺駅」より徒歩2分

コピス吉祥寺は、買い物だけでなく日々の暮らしを心地よくするきっかけづくりを目指す商業施設です。

同施設が2022年から続ける「Share for good!」は、身近なグッドアイデアを共有してサステナブルを考える啓発施策です。

2026年版は、12ひきのくまのこたちの日常を描くロングセラー絵本「くまのがっこう」と組み、子どもから大人まで参加しやすい内容に広げています。

館内回遊で楽しむ「くまのがっこう」コラボ企画

冊子配布期間：2026年3月1日（日）〜3月31日（火）スタンプラリー期間：2026年3月1日（日）〜3月31日（火）スタンプ設置場所：B館1階エスカレーター前／A館3階エスカレーター横／5階連絡通路／A館6階キャラパーク吉祥寺参加賞引換場所：A館6階キャラパーク吉祥寺 店内レジ屋外広場イベント：2026年3月7日（土）〜3月8日（日）A館3階GREENING広場ぬりえワークショップ：2026年3月21日（土）・22日（日）・28日（土）・29日（日）14:00〜16:00 A館5階特設会場

期間中は、コピス吉祥寺限定版の冊子「ジャッキーとSDGs」を館内で配布予定。

「くまのこたちの まいにち」をベースにした内容なので、難しい用語よりも日常の選択で考えられる構成です。

スタンプラリーでは館内を巡りながらジャッキーたちの絵を完成させ、達成者には吉祥寺限定オリジナルクリアファイルを進呈。

回遊しながら参加できるため、買い物の合間に立ち寄りやすい動線設計です。

3月7日と8日の「Jackie is here!」では、ぬりえワークショップ、読み聞かせ、クイズ、歌唱ステージを実施。

ジャッキーコラボのキッチンワゴンやフォトスポットも用意され、屋外広場ならではの開放感で楽しめます！

3月8日には育児アドバイザーとして活動する「てぃ先生」の登場企画も予定。

3月後半のぬりえワークショップでは、捨てられてしまう野菜とお米を再利用したクレヨンを使用します。

遊びの中で素材の循環に触れられる体験型プログラム。

館内では不要な紙袋をシェアするリサイクル紙袋の取り組みも同時開催中。

4階連絡通路では廃材を使った作品も並ぶアートギャラリー「ミシンキルト10」を展示します。

A館2階吹抜け周りには武蔵野市と連携した参加型パネルを設置し、プラスチック削減やごみ分別を学べる導線を用意。

A館3階エスカレーター前では、成蹊学園の在校生によるサステナビリティ活動の展示会も行われます。

さらに3月7日には、A館6階キャラパーク吉祥寺内に「くまのがっこう」オフィシャルショップ「ジャッキーズマルシェ」が新規オープン。

イベントと常設ショップがつながることで、月間企画の余韻を持ち帰りやすい編成です。

サステナブルを「我慢」ではなく「選び方」として体験できる、春らしい1か月企画です。

親子で参加する人も、ひとりでゆっくり回る人も、それぞれのペースで学びを持ち帰れる内容です。

【くまのがっこうと一緒に毎日できるエコを見つける！

コピス吉祥寺「Share for good!2026 サステナブル月間」】の紹介でした。

よくある質問

Q. コピス吉祥寺 Share for good!2026 サステナブル月間の開催期間はいつですか？

開催期間は2026年3月1日（日）〜3月31日（火）です。

Q. コピス吉祥寺 Share for good!2026 サステナブル月間の開催場所はどこですか？

会場はコピス吉祥寺 館内各所です。

Q. コピス吉祥寺 Share for good!2026 サステナブル月間の場所はどこですか？

所在地は東京都武蔵野市吉祥寺本町1丁目11番5号です。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post くまのがっこうと一緒に毎日できるエコを見つける！コピス吉祥寺「Share for good!2026 サステナブル月間」 appeared first on Dtimes.