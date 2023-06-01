『横浜ネイバーズ Season2』主題歌はtimelesz「Believers」に決定 主題歌入り本予告も解禁
なにわ男子の大西流星とtimeleszの原嘉孝がダブル主演し、3月7日放送・配信開始となる『WOWOW×東海テレビ 共同製作連続ドラマ 横浜ネイバーズ Season2』（WOWOW）の主題歌は、timeleszの新曲「Believers」に決まった。併せて、主題歌入り本予告が解禁となった。
【動画】主題歌入り『横浜ネイバーズ Season2』本予告
岩井圭也による小説『横浜ネイバーズ』シリーズを実写化した本作は、大西演じる、中華街で育った“頭は切れるのに怠け者”というニートの青年・小柳龍一（通称・ロン）が、原演じる兄貴分の捜査一課の刑事・岩清水欽太（通称・欽ちゃん）や仲間たち“ネイバーズ”と協力しながら、さまざまな事件に挑んでいく物語。
Season1は東海テレビ・フジテレビ系で放送され、2月28日に最終回を迎えたが、来週3月7日からはWOWOWにてSeason2の放送・配信がスタートする。
横浜一帯で謎のステッカーが無作為に貼られる事象が多発する中、一件の殺人事件が発生。欽太、そしてロンや“ネイバーズ”の仲間たちにとって大切なある人物が犠牲者となってしまう。しかし、それは不可解な連続殺人事件の序章に過ぎなかった―。事件解決のため奔走する欽太だったが、殺人の容疑で逮捕された人物はまさかのロンだった。欽太やヒナ（平祐奈）らは、ロンの無実を信じて行動するも、ロンはなぜか口を閉ざしたままで…。果たして、バラバラに見える一連の事件はどのように交錯していくのか？やがて衝撃の真相が明らかになる―。
Season2の主題歌に決まったtimeleszの新曲「Believers」は、ドラマの世界観に合わせた書き下ろし楽曲。なにわ男子によるSeason1主題歌「HARD WORK」に続き、今度はtimeleszの楽曲がドラマを力強く鮮やかに彩る。
Season2は、Season1よりもさらにサスペンスフルな物語が展開される本格クライムサスペンス。深い闇の中でも果たして、仲間との絆、そして自分自身を信じることはできるのか。“信じること”を正面から描く本作にぴったりの楽曲が完成した。
自身初の連続ドラマ主演作品でもある本作で timelesz が主題歌を務めることに、原は「大きな目標の1つでもあったので聞いた時は跳んで喜びました！！」とコメント。欽太の葛藤と大きくリンクする楽曲に仕上がっており、歌唱にも繊細な表現を込めた。
また、Season2の第1話が無料放送・配信されることが決定。第1話については、WOWOWプライムでの放送に加え、WOWOWオンデマンドおよびWOWOW公式YouTube にて無料視聴できる。放送スタート日の3月7日にはSeason1の一挙放送・配信も予定されている。
さらにWOWOWオンデマンドでは、関連コンテンツとして、「W主演！大西流星、原嘉孝 特別単独インタビュー」「ネイバーズ5人によるスペシャル座談会」が配信スタートする。
『WOWOW×東海テレビ 共同製作連続ドラマ 横浜ネイバーズ Season2』は、WOWOWにて3月7日より毎週土曜22時放送・配信（全8話）。
※原嘉孝のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■原嘉孝（timelesz）
この度「横浜ネイバーズ Season２」の主題歌が僕たち timelesz の「Believers」に決定しました！
timelesz としてデビューしてから、自分が主演を務める作品で timelesz の歌を歌うのが大きな目標の１つでもあったので聞いた時は跳んで喜びました！！
この「Believers」という曲は、仲間を信じる力や、自分自身への葛藤を表現するとともに、強い決意を歌った曲です。
Season２では、事件の規模も大きくなっていき、僕が演じる欽太の「正義」に対する葛藤や苦悩と大きくリンクする曲に仕上がっています。
レコーディングの際も、悩み苦しむ姿を表現するパート、強い意志を表現するパート、声の使い分けも意識して命を吹き込みました。少しでも多くの方に愛される曲になることを願っています！
【動画】主題歌入り『横浜ネイバーズ Season2』本予告
岩井圭也による小説『横浜ネイバーズ』シリーズを実写化した本作は、大西演じる、中華街で育った“頭は切れるのに怠け者”というニートの青年・小柳龍一（通称・ロン）が、原演じる兄貴分の捜査一課の刑事・岩清水欽太（通称・欽ちゃん）や仲間たち“ネイバーズ”と協力しながら、さまざまな事件に挑んでいく物語。
横浜一帯で謎のステッカーが無作為に貼られる事象が多発する中、一件の殺人事件が発生。欽太、そしてロンや“ネイバーズ”の仲間たちにとって大切なある人物が犠牲者となってしまう。しかし、それは不可解な連続殺人事件の序章に過ぎなかった―。事件解決のため奔走する欽太だったが、殺人の容疑で逮捕された人物はまさかのロンだった。欽太やヒナ（平祐奈）らは、ロンの無実を信じて行動するも、ロンはなぜか口を閉ざしたままで…。果たして、バラバラに見える一連の事件はどのように交錯していくのか？やがて衝撃の真相が明らかになる―。
Season2の主題歌に決まったtimeleszの新曲「Believers」は、ドラマの世界観に合わせた書き下ろし楽曲。なにわ男子によるSeason1主題歌「HARD WORK」に続き、今度はtimeleszの楽曲がドラマを力強く鮮やかに彩る。
Season2は、Season1よりもさらにサスペンスフルな物語が展開される本格クライムサスペンス。深い闇の中でも果たして、仲間との絆、そして自分自身を信じることはできるのか。“信じること”を正面から描く本作にぴったりの楽曲が完成した。
自身初の連続ドラマ主演作品でもある本作で timelesz が主題歌を務めることに、原は「大きな目標の1つでもあったので聞いた時は跳んで喜びました！！」とコメント。欽太の葛藤と大きくリンクする楽曲に仕上がっており、歌唱にも繊細な表現を込めた。
また、Season2の第1話が無料放送・配信されることが決定。第1話については、WOWOWプライムでの放送に加え、WOWOWオンデマンドおよびWOWOW公式YouTube にて無料視聴できる。放送スタート日の3月7日にはSeason1の一挙放送・配信も予定されている。
さらにWOWOWオンデマンドでは、関連コンテンツとして、「W主演！大西流星、原嘉孝 特別単独インタビュー」「ネイバーズ5人によるスペシャル座談会」が配信スタートする。
『WOWOW×東海テレビ 共同製作連続ドラマ 横浜ネイバーズ Season2』は、WOWOWにて3月7日より毎週土曜22時放送・配信（全8話）。
※原嘉孝のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■原嘉孝（timelesz）
この度「横浜ネイバーズ Season２」の主題歌が僕たち timelesz の「Believers」に決定しました！
timelesz としてデビューしてから、自分が主演を務める作品で timelesz の歌を歌うのが大きな目標の１つでもあったので聞いた時は跳んで喜びました！！
この「Believers」という曲は、仲間を信じる力や、自分自身への葛藤を表現するとともに、強い決意を歌った曲です。
Season２では、事件の規模も大きくなっていき、僕が演じる欽太の「正義」に対する葛藤や苦悩と大きくリンクする曲に仕上がっています。
レコーディングの際も、悩み苦しむ姿を表現するパート、強い意志を表現するパート、声の使い分けも意識して命を吹き込みました。少しでも多くの方に愛される曲になることを願っています！