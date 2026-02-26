フェイラー×pionunnalの新作PIOFUL登場！限定バッグ＆小物特集
韓国伝統素材ヌビ生地を使ったバッグブランドpionunnalとフェイラーによるスペシャルコラボ「PIOFUL（ピオフル）」が登場。アルファベットモチーフが楽しいデザインは、親子で楽しめる可愛らしさが魅力です。シュニール織とヌビ素材を組み合わせたバッグや小物など、コラボならではのアイテムがラインアップ。特別感のあるシリーズをぜひチェックしてみてください♡
アルファベット柄の特別デザイン
フェイラーの人気デザイン「ジョイフル」をオマージュしたオリジナル柄「PIOFUL」は、アルファベットをテーマにした楽しいデザインが特徴です。
「P」はPopcorn、「I」はIced Latte、「O」はOctopus、「N」はNecklace、「U」はUmbrella、「A」はAngel、「L」はLove Letterをモチーフにしています。
ハンカチは約25×25cmで各2,970円。カラーはライトグレー×グレー、ライトグレー×ペールパープル、ベージュ×ベージュ、ベージュ×ペールブルーの4色がピオヌンナル公式オンラインショップ限定カラーです。
さらにフェイラー公式オンラインショップではライトグレー×ピンク、ベージュ×レッドも販売されます。
シュニール織ならではのやわらかな質感で、お子さまと一緒に言葉遊びも楽しめるアイテムです。
ヌビ素材バッグと小物が充実
バッグは約21×21×8cm、持ち手上がり9cmで価格は16,500円。カラーはライトグレーとベージュの2色展開です。前面にはシュニール織を使用し、側面や背面には3mmヌビ素材を採用。
500mlのペットボトルが収まるサイズで内ポケット付きのため、日常使いにも便利です。
ポーチは約9.5×21×2cmで6,600円、カラーはライトグレーとベージュ。
巾着は約22×22cmで8,250円、カラーはライトグレーとベージュです。
手付き巾着は約18×21×2cm、持ち手上がり10cmで11,000円、カラーはライトグレーとベージュ。
ボトルポーチは約20.5×11.5×5.5cmで11,000円、カラーはライトグレーとベージュを展開します。
いずれもシュニール織とヌビ素材を組み合わせた特別仕様で、統一感のあるコーディネートが楽しめます。
※それぞれにつき、お一人様各色1点までの販売個数制限を設けさせていただきます。
※購入点数制限は、一定期間経過後に予告なく解除する場合がございます。
※デザインの出方はお選びいただけません。
※本商品の再入荷は未定です。再入荷がございます場合は、お知らせいたします。なお、再入荷に関するお問い合わせにはお答えいたしかねますので、ご了承願います。
※フェイラー公式オンラインショップ以外のフェイラーショップおよびラブラリー バイ フェイラーショップでの販売はございません。
限定販売の特別コラボ
PIOFULシリーズは2026年3月9日（月）12：00より、ピオヌンナル公式オンラインショップおよびフェイラー公式オンラインショップにて発売されます。
親子で楽しめるデザインと上質な素材が魅力のフェイラー×pionunnalコラボ。日常を彩るバッグや小物としてはもちろん、ギフトにもぴったりなシリーズです♪気になる方は早めのチェックがおすすめです。