フェイラー×pionunnalの新作PIOFUL登場！限定バッグ＆小物特集

韓国伝統素材ヌビ生地を使ったバッグブランドpionunnalとフェイラーによるスペシャルコラボ「PIOFUL（ピオフル）」が登場。アルファベットモチーフが楽しいデザインは、親子で楽しめる可愛らしさが魅力です。シュニール織とヌビ素材を組み合わせたバッグや小物など、コラボならではのアイテムがラインアップ。特別感のあるシリーズをぜひチェックしてみてください♡

アルファベット柄の特別デザイン

フェイラーの人気デザイン「ジョイフル」をオマージュしたオリジナル柄「PIOFUL」は、アルファベットをテーマにした楽しいデザインが特徴です。

「P」はPopcorn、「I」はIced Latte、「O」はOctopus、「N」はNecklace、「U」はUmbrella、「A」はAngel、「L」はLove Letterをモチーフにしています。

ハンカチは約25×25cmで各2,970円。カラーはライトグレー×グレー、ライトグレー×ペールパープル、ベージュ×ベージュ、ベージュ×ペールブルーの4色がピオヌンナル公式オンラインショップ限定カラーです。

さらにフェイラー公式オンラインショップではライトグレー×ピンク、ベージュ×レッドも販売されます。

シュニール織ならではのやわらかな質感で、お子さまと一緒に言葉遊びも楽しめるアイテムです。

マイケル・コース日本限定♡春色ラッキーチャームカプセル登場

ヌビ素材バッグと小物が充実

バッグは約21×21×8cm、持ち手上がり9cmで価格は16,500円。カラーはライトグレーとベージュの2色展開です。前面にはシュニール織を使用し、側面や背面には3mmヌビ素材を採用。

500mlのペットボトルが収まるサイズで内ポケット付きのため、日常使いにも便利です。

ポーチは約9.5×21×2cmで6,600円、カラーはライトグレーとベージュ。

巾着は約22×22cmで8,250円、カラーはライトグレーとベージュです。

手付き巾着は約18×21×2cm、持ち手上がり10cmで11,000円、カラーはライトグレーとベージュ。

ボトルポーチは約20.5×11.5×5.5cmで11,000円、カラーはライトグレーとベージュを展開します。

いずれもシュニール織とヌビ素材を組み合わせた特別仕様で、統一感のあるコーディネートが楽しめます。

※それぞれにつき、お一人様各色1点までの販売個数制限を設けさせていただきます。

※購入点数制限は、一定期間経過後に予告なく解除する場合がございます。

※デザインの出方はお選びいただけません。

※本商品の再入荷は未定です。再入荷がございます場合は、お知らせいたします。なお、再入荷に関するお問い合わせにはお答えいたしかねますので、ご了承願います。

※フェイラー公式オンラインショップ以外のフェイラーショップおよびラブラリー バイ フェイラーショップでの販売はございません。

限定販売の特別コラボ

PIOFULシリーズは2026年3月9日（月）12：00より、ピオヌンナル公式オンラインショップおよびフェイラー公式オンラインショップにて発売されます。

親子で楽しめるデザインと上質な素材が魅力のフェイラー×pionunnalコラボ。日常を彩るバッグや小物としてはもちろん、ギフトにもぴったりなシリーズです♪気になる方は早めのチェックがおすすめです。