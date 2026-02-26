

timelesz

timeleszの新曲「Believers」が、なにわ男子の大西流星とtimeleszの原嘉孝がW主演を務める「WOWOW×東海テレビ 共同製作連続ドラマ 横浜ネイバーズ」のSeason２の主題歌に決定した。

【動画】ドラマ「横浜ネイバーズ Season２」主題歌入り本予告

なにわ男子の大西流星とtimeleszの原嘉孝がW主演を務める「WOWOW×東海テレビ 共同製作連続ドラマ 横浜ネイバーズ」。大西演じる、中華街で育った“頭は切れるのに怠け者”というニートの青年・小柳龍一（通称：ロン）が、原演じる兄貴分の捜査一課の刑事・岩清水欽太（通称：欽ちゃん）や仲間たち“ネイバーズ”と協力しながら、さまざまな事件に挑んでいく。原作は、「第11回吉川英治文庫賞」最終候補作にもノミネートされ話題となっている、岩井圭也による大人気小説『横浜ネイバーズ』シリーズ

（ハルキ文庫）。2月28日(土)にSeason１の最終回を迎えたが、来週3月7日（土）午後１０時には早速、WOWOWにてSeason２の放送・配信がスタートする。

横浜一帯で謎のステッカーが無作為に貼られる事象が多発する中、一件の殺人事件が発生。欽太、そしてロンや“ネイバーズ”の仲間たちにとって大切なある人物が犠牲者となってしまう。しかし、それは不可解な連続殺人事件の序章に過ぎなかった――。事件解決のために奔走する欽太だったが、殺人の容疑で逮捕された人物はまさかのロンだった。欽太やヒナ（平祐奈）らは、ロンの無実を信じて行動するもロンはなぜか口を閉ざしたままで……。果たして、バラバラに見える一連の事件はどのように交錯していくのか？やがて衝撃の真相が明らかになる――。

この度、Season２の主題歌に、timeleszの新曲「Believers」が決定した。ドラマの世界観に合わせた書き下ろし楽曲となっている。Season２は、Season１よりもさらにサスペンスフルな物語が展開される、本格クライムサスペンス。深い闇の中でも果たして、仲間との絆、そして自分自身を信じることはできるのか。“信じること”を正面から描く本作にぴったりの楽曲が完成した。

自身初の連続ドラマ主演作品でもある本作でtimeleszが主題歌を務めることに対し、原は「大きな目標の１つでもあったので聞いた時は跳んで喜びました!!」とコメント。欽太の葛藤と大きくリンクする楽曲に仕上がっており、歌唱にも繊細な表現を込めた。

原嘉孝（timelesz）コメント

この度「横浜ネイバーズ Season２」の主題歌が僕たちtimeleszの「Believers」に決定しました！timeleszとしてデビューしてから、自分が主演を務める作品でtimeleszの歌を歌うのが大きな目標の１つでもあったので聞いた時は跳んで喜びました!!この「Believers」という曲は、仲間を信じる力や、自分自身への葛藤を表現するとともに、強い決意を歌った曲です。Season２では、事件の規模も大きくなっていき、僕が演じる欽太の「正義」に対する葛藤や苦悩と大きくリンクする曲に仕上がっています。レコーディングの際も、悩み苦しむ姿を表現するパート、強い意志を表現するパート、声の使い分けも意識して命を吹き込みました。少しでも多くの方に愛される曲になることを願っています！