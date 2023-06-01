timelesz、新曲「Believers」が大西流星×原嘉孝W主演ドラマ『横浜ネイバーズ Season2』主題歌に決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

timeleszの新曲「Believers」が、なにわ男子の大西流星とtimeleszの原嘉孝がW主演を務めるドラマ『横浜ネイバーズ Season2』の主題歌に決定した。

■主題歌入り本予告公開

本作は、大西演じる、中華街で育った“頭は切れるのに怠け者”というニートの青年・小柳龍一（通称：ロン）が、原演じる兄貴分の捜査一課の刑事・岩清水欽太（通称：欽ちゃん）や仲間たち“ネイバーズ”と協力しながら、様々な事件に挑んでいく物語。原作は『第11回吉川英治文庫賞』最終候補作にもノミネートされ話題となっている、岩井圭也による大人気小説『横浜ネイバーズ』シリーズ （ハルキ文庫）。

2月28日にSeason1の最終回を迎えたが、3月7日22時からは、WOWOWにてSeason2の放送・配信がスタートする。

このたびSeason2の主題歌に決定したtimeleszの新曲「Believers」は、ドラマの世界観に合わせて書き下ろされた。Season1よりもさらにサスペンスフルな物語が展開される、本格クライムサスペンス。深い闇の中でも果たして、仲間との絆、そして自分自身を信じることはできるのか。“信じること”を正面から描く本作にぴったりの楽曲が完成した。

■原嘉孝（timelesz）コメント