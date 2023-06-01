timelesz、新曲「Believers」が大西流星×原嘉孝W主演ドラマ『横浜ネイバーズ Season2』主題歌に決定
timeleszの新曲「Believers」が、なにわ男子の大西流星とtimeleszの原嘉孝がW主演を務めるドラマ『横浜ネイバーズ Season2』の主題歌に決定した。
■主題歌入り本予告公開
本作は、大西演じる、中華街で育った“頭は切れるのに怠け者”というニートの青年・小柳龍一（通称：ロン）が、原演じる兄貴分の捜査一課の刑事・岩清水欽太（通称：欽ちゃん）や仲間たち“ネイバーズ”と協力しながら、様々な事件に挑んでいく物語。原作は『第11回吉川英治文庫賞』最終候補作にもノミネートされ話題となっている、岩井圭也による大人気小説『横浜ネイバーズ』シリーズ （ハルキ文庫）。
2月28日にSeason1の最終回を迎えたが、3月7日22時からは、WOWOWにてSeason2の放送・配信がスタートする。
このたびSeason2の主題歌に決定したtimeleszの新曲「Believers」は、ドラマの世界観に合わせて書き下ろされた。Season1よりもさらにサスペンスフルな物語が展開される、本格クライムサスペンス。深い闇の中でも果たして、仲間との絆、そして自分自身を信じることはできるのか。“信じること”を正面から描く本作にぴったりの楽曲が完成した。
■原嘉孝（timelesz）コメント
この度「横浜ネイバーズ Season2」の主題歌が僕たちtimeleszの「Believers」に決定しました！
timeleszとしてデビューしてから、自分が主演を務める作品でtimeleszの歌を歌うのが大きな目標の1つでもあったので聞いた時は跳んで喜びました！！
この「Believers」という曲は、仲間を信じる力や、自分自身への葛藤を表現するとともに、強い決意を歌った曲です。
Season2では、事件の規模も大きくなっていき、僕が演じる欽太の「正義」に対する葛藤や苦悩と大きくリンクする曲に仕上がっています。
レコーディングの際も、悩み苦しむ姿を表現するパート、強い意志を表現するパート、声の使い分けも意識して命を吹き込みました。少しでも多くの方に愛される曲になることを願っています！
■番組情報
WOWOW×東海テレビ 共同製作連続ドラマ『横浜ネイバーズ Season2』
03/07（土）～04/25（土）
毎週土曜日22:00～（全8話）
※WOWOWプライム、WOWOWオンデマンドで放送・配信
出演：大西流星 原嘉孝 平祐奈 高橋侃 紺野彩夏 / 三浦誠己 須森隆文 阿南敦子 中島ひろ子
オクイシュージ 原日出子 螢雪次朗 村田雄浩 / 蓮佛美沙子 酒向芳 萩原聖人
原作：岩井圭也 『横浜ネイバーズ』シリーズ （ハルキ文庫）
脚本：戸田彬弘
主題歌：timelesz「Believers」
製作：WOWOW／東海テレビ
