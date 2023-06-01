大西流星＆原嘉孝W主演「横浜ネイバーズ Season2」主題歌はtimelesz新曲「Believers」に決定 本予告解禁
【モデルプレス＝2026/03/01】なにわ男子の大西流星とtimeleszの原嘉孝がW主演を務める「WOWOW×東海テレビ 共同製作連続ドラマ 横浜ネイバーズ Season2」（3月7日〜4月25日：毎週土曜午後10時〜／全8話）の主題歌が、timeleszの新曲「Believers」に決定した。
自身初の連続ドラマ主演作品でもある本作でtimeleszが主題歌を務めることに対し、原は「大きな目標の1つでもあったので聞いた時は跳んで喜びました！！」とコメント。欽太の葛藤と大きくリンクする楽曲に仕上がっており、歌唱にも繊細な表現を込めた。
◆timelesz「横浜ネイバーズ Season2」主題歌担当
Season2は、Season1よりもさらにサスペンスフルな物語が展開される、本格クライムサスペンス。深い闇の中でも果たして、仲間との絆、そして自分自身を信じることはできるのか。“信じること”を正面から描く本作にぴったりの楽曲が完成した。
なにわ男子によるSeason1主題歌「HARD WORK」に続き、今度はtimeleszの楽曲がドラマを力強く鮮やかに彩る。
◆「横浜ネイバーズ Season2」第1話無料放送・配信決定
また、Season2の第1話が無料放送・配信されることが決定。第1話については、WOWOWプライムでの放送に加えて、WOWOWオンデマンドおよびWOWOW公式YouTubeにて誰でも無料で視聴することができる。放送スタート日の3月7日にはSeason1の一挙放送・配信も予定されている。
さらにWOWOWオンデマンドでは、関連コンテンツとして、「W主演！大西流星、原嘉孝 特別単独インタビュー」、「ネイバーズ人によるスペシャル座談会」が配信スタートした。
◆大西流星＆原嘉孝W主演「横浜ネイバーズ」
大西演じる、中華街で育った“頭は切れるのに怠け者”というニートの青年・小柳龍一（通称：ロン）が、原演じる兄貴分の捜査一課の刑事・岩清水欽太（通称：欽ちゃん）や仲間たち“ネイバーズ”と協力しながら、さまざまな事件に挑んでいく。原作は、「第11回吉川英治文庫賞」最終候補作にもノミネートされ話題となっている、岩井圭也による人気小説「横浜ネイバーズ」シリーズ（ハルキ文庫）である。（modelpress編集部）
◆原嘉孝（timelesz）コメント
この度「横浜ネイバーズ Season2」の主題歌が僕たちtimeleszの「Believers」に決定しました。timeleszとしてデビューしてから、自分が主演を務める作品でtimeleszの歌を歌うのが大きな目標の1つでもあったので聞いた時は跳んで喜びました！！この「Believers」という曲は、仲間を信じる力や、自分自身への葛藤を表現するとともに、強い決意を歌った曲です。Season2では、事件の規模も大きくなっていき、僕が演じる欽太の「正義」に対する葛藤や苦悩と大きくリンクする曲に仕上がっています。レコーディングの際も、悩み苦しむ姿を表現するパート、強い意志を表現するパート、声の使い分けも意識して命を吹き込みました。少しでも多くの方に愛される曲になることを願っています！
