札幌で行列をつくる「たこ焼とえび焼 なかよし屋」が、広島県に初出店します。

主役は、北海道羅臼の漁師が浜茹でした大だこを使うたこ焼きと、食感の違いを楽しめるえび焼きです。

東広島店では塩・ソース・チーズ・てりたま・たらこマヨまでそろい、気分で選べる構成です☆

たこ焼とえび焼 なかよし屋「東広島店オープン」

オープン日：2026年2月21日（土）所在地：広島県東広島市西条町助実1189-1 ゆめモール西条店駐車場内営業時間：11:00〜20:00価格帯：540円〜950円（税込）

「たこ焼とえび焼 なかよし屋」は、2025年2月末に札幌本店をオープンしたたこ焼き＆えび焼き専門店です。

同店の東広島店は、買い物の前後に立ち寄りやすいゆめモール西条店駐車場内に構えます。

北海道羅臼産の大だこを軸に、たこ焼き5種類とえび焼き5種類をそろえるラインナップです。

名物塩たこ焼きで味わう羅臼タコの存在感

名物塩たこ焼き：6個 540円／8個 590円（税込）使用塩：羅臼産塩「ラウシップ」使用小麦粉：北海道小麦粉「さらさ」

塩仕立てはソースとマヨネーズを使わず、生地とタコの風味を前面に出した一皿です。

淡い焼き色の生地に花かつおを軽く重ねることで、口当たりの軽さとだし感が立ちます。

北海道小麦粉と鰹出汁を合わせた生地なので、重すぎず食べ進めやすい食感です。

ソース・チーズ・たらこマヨで選べるアレンジ

自家製どっぷりソースたこ焼き：6個 630円／8個 680円（税込）人気たっぷらぁチーズたこ焼き：6個 780円／8個 830円（税込）羅臼産たらこマヨたこ焼き：6個 750円／8個 800円（税込）

明太マヨは淡いサーモンピンクのトッピングが目を引き、テイクアウトでも映える見た目です。

自家製ソースの濃さにたらこの塩気が重なるため、同じたこ焼きでも味の方向がはっきり変わります。

家族でシェアするときに、塩系とソース系を同時に並べやすい価格設計も使いやすいポイントです。

羅臼の漁師が担う産地ストーリー

産地：北海道羅臼町盛漁期：12月〜1月主原料：浜茹で大だこ

羅臼の寒い海で育つタコは大ぶりになりやすく、噛んだときの厚みが出やすい素材です。

現地漁師が針や縄づくりまで手作業で調整し、漁獲段階から品質を管理しています。

産地の顔が見える情報があることで、屋台系メニューでも素材の背景を選ぶ楽しさが生まれます。

生ダコから浜茹でまでの素材管理

メニュー数：たこ焼き5種類／えび焼き5種類ミックス：なかよし盛（塩）8個 810円（税込）ミックス：なかよし盛（ソース）8個 900円（税込）

吸盤の形がはっきり見える生ダコの状態から扱うことで、素材感の強いたこ焼きに仕上がります。

火加減と時間の調整が難しい浜茹で工程を経るため、大きくてもやわらかい食感が狙える構成です。

たこかえびかで迷ったときは、4個ずつ入る「なかよし盛」が選びやすい導入メニューになっています。

買い物ついでに立ち寄れる導線で、ランチとおやつの間を埋めやすい店舗です。

塩で素材を楽しむ食べ方と、ソース系で満足感を上げる食べ方を一度に試せるのも強みです。

【羅臼浜茹で大だことえび焼きの食べ比べを満喫！

なかよし屋「名物塩たこ焼き・たらこマヨ・なかよし盛」】の紹介でした。

よくある質問

Q. たこ焼とえび焼 なかよし屋 東広島店オープンのオープン日はいつですか？

オープン日は2026年2月21日（土）です。

Q. たこ焼とえび焼 なかよし屋 東広島店オープンの場所はどこですか？

所在地は広島県東広島市西条町助実1189-1 ゆめモール西条店駐車場内です。

Q. たこ焼とえび焼 なかよし屋 東広島店オープンの営業時間は？

営業時間は11:00〜20:00です。

Q. たこ焼とえび焼 なかよし屋 東広島店オープンの価格はいくらですか？

価格帯は540円〜950円（税込）です。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 羅臼浜茹で大だことえび焼きの食べ比べを満喫！なかよし屋「名物塩たこ焼き・たらこマヨ・なかよし盛」 appeared first on Dtimes.