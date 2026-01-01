音楽ステージもグルメも体験企画も、同じ会場でまとめて楽しめる大型イベントが名古屋で開催されます。

朝の情報番組「あさドレ♪」の世界観をベースにしているので、番組ファンが一日遊びやすい導線が組まれているのもポイントです。

家族で過ごす週末に「見る」「食べる」「遊ぶ」を一気に入れたいときに、予定を立てやすい2日間になっています。

中京テレビ「あさドレ♪ちゃんの中京テレビ番組まつり」

開催日：2026年3月14日（土）・3月15日（日）開催時間：10:00〜18:00開催場所：久屋大通公園（名古屋市中区）入場料：無料開催形態：雨天決行

中京テレビは、愛知県名古屋市に本社を置く放送局です。

「あさドレ♪」は、月曜から金曜の朝5時50分から放送される情報番組です。

今回の番組まつりは、番組キャラクター「あさドレ♪ちゃん」がイベント全体をプロデュースする構成で展開中。

ミュージックフェスと会場4エリアの見どころ

ミュージックフェス観覧申し込み開始：2026年3月3日（火）10:00予定トラベルランド出店規模：国内外50以上スタンプラリー特典：数量限定

メイン企画の「あさドレ♪ちゃんミュージックフェス」では、3月14日にnobodyknows+、SAKURA GRADUATION、HONEBONEの出演が発表されています。

nobodyknows+は名古屋在住のヒップホップグループで、代表曲「ココロオドル」が世代を超えて親しまれている存在です。

SAKURA GRADUATIONは、青春を応援するコンセプトで活動する5人組ガールズグループです。

HONEBONEは2014年結成の2人組で、アコースティックを軸にしたライブ感の強いサウンドが支持されています。

会場ビジュアルはターコイズを基調に、マイクや鍵盤、音符モチーフを散りばめた朝番組らしい明るいトーンで統一されています。

エンゼル広場では音楽ステージとワンハンドグルメを同時に楽しめるため、ライブの合間に名古屋の人気店メニューを片手で回しやすい動線です。

SAKAE HIROBAsでは、あさドレ♪ちゃんとチュウキョ〜くんのASOBIランドとして、ファミリー向けの体験型企画が展開されます。

エディオン久屋広場のトラベルランドでは、国内外50以上の自治体や観光協会、企業が集まり、地域ごとの旅情報を比較しながら見られる構成です。

沖縄のエイサーや各地の特産グルメなど、旅行先を決めるヒントを現地体験に近い形で拾えるのもこのエリアの強みです。

さらに会場内のスタンプラリーを完走すると、愛知県出身アーティスト青山哲士とのコラボステッカーがもらえる企画も実施されます☆

特典は数量限定なので、ステージ観覧とグルメを組み合わせる場合は、先にラリーポイントの位置を確認してから回ると効率的です。

番組ファンはもちろん、春休み前に家族で一日遊べる都市型イベントを探している層にも相性の良い内容です。

音楽、ローカルグルメ、体験、旅情報を同じ会場内で横断できるため、世代ごとに目的が違っても予定を合わせやすくなっています。

【音楽もグルメも旅も遊びも満喫！

中京テレビ「あさドレ♪ちゃんの中京テレビ番組まつりミュージックフェス」】の紹介でした。

