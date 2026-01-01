働く人と子育て世代がつながる新拠点！ミツバチコーヒー「会員制×地域交流型カフェ ミツバチコーヒー」
長岡市国道8号沿いに、働く人と子育て世代の両方が使いやすい新拠点「ミツバチコーヒー」が誕生します。
カフェ利用とオフィス利用を同時に成立させる設計で、日常使いしやすい会員制度も導入されます。
地域交流の場として機能する、新しいタイプのカフェとして注目が集まるオープン情報です。
ミツバチコーヒー「会員制×地域交流型カフェ」
グランドオープン：2026年3月14日(土)11:00営業時間：8:00〜20:00定休日：年中無休所在地：新潟県長岡市関原南2-4067（国道8号沿い）
株式会社プランビーは、新潟県長岡市を拠点に事業展開する企業です。
同店は長岡市国道8号沿いに開設される、地域交流型カフェです。
今回の店舗はカフェ機能に加えて、商談やオンライン会議にも対応するオフィス機能を備えた地域共創型拠点として展開中。
会員制度で使いやすさが広がる料金設計
月額会員：880円（税込）6ヶ月一括会員：3,800円（税込）パンケーキ食べ放題（ワンドリンク付き・会員）：380円（税込）パンケーキ食べ放題（ワンドリンク付き・非会員）：980円（税込）全メニュー割引率：20％オフ（会員）個室利用料（非会員）：2時間 380円（税込）
会員制度の軸は、日常的に通う人ほど使いやすい価格設計にあります。
パンケーキ食べ放題の会員価格は非会員価格との差が明確で、ランチやティータイムを定期利用する人にメリットが大きい内容です。
全メニュー20％オフも組み合わさるため、短時間利用だけでなく週単位の生活導線に組み込みやすい仕組みです。
仕事と子育ての両立を支える店内機能
席数：58席個室：4室
店内は無料Wi-Fiと電源コンセントを整え、商談やオンライン会議のようなビジネス用途に対応します。
同時に、ママ会ランチやティーパーティーにも使いやすい落ち着いた空間設計が採用されています。
58席と4つの個室を持つレイアウトにより、1人利用からグループ利用まで目的別に使い分けやすい構成です。
日中は仕事の打ち合わせ、午後は家族や友人とのカフェ時間というように、1店舗で過ごし方を切り替えやすい点が魅力です。
会員制を通じて常連文化を育てる設計なので、通うほど地域コミュニティと接点を持ちやすくなります。
