KeyNote Creativeは、2026年4月からペットロスを抱える人向けのオンライン音楽プログラムを開始します。

募集は2026年3月にスタートし、犬や猫を含む動物種を問わず参加できる設計です。

場所を選ばず参加しながら、悲しみを急がせない時間を確保できる新しい支援プログラムです。

KeyNote Creative「オンラインペットロスケアプログラム」

開始時期：2026年4月募集開始：2026年3月形式：オンライン対象：ペットを亡くした方（犬・猫ほか動物種問わず）実施期間：半年間

希音-Nene-は、静けさと余白を大切にした音で心と体の「ゆるみ」と「安心」を届けるヒーリングピアニストです。

本プログラムは、喪失を乗り越えることを急がず、亡き存在との関係を形を変えて続ける視点を支える取り組みです。

音楽と対話を通じて、悲しみの中に残る愛を言葉と感覚の両方で確認していく構成になっています。

実施背景と社会的な支援ギャップ

犬の平均寿命：14.1歳猫の平均寿命：14.5歳

ペットを家族として迎える人が増える一方で、別れに対する制度的な支援はまだ限定的です。

周囲に理解されにくい悲しみが孤立を生みやすい現状に対して、安心して想いを置ける場づくりが必要とされています。

半年間で進むセッション設計

グループセッション：月1回（全6回）初回個別セッション：90分

初回は個別で気持ちの整理を支え、2か月目以降はメッセージへの返信サポートを重ねる流れです。

顔出し不要のグループ回があるため、体調や気分の波がある時期でも参加しやすい構成です。

終了後まで続くつながりのサポート

コミュニティ利用：プログラム終了後も継続可能継続支援：半年終了後に月額制サポートを用意

参加者限定の「うちの子自慢」コミュニティが残るため、日常の中で記憶を穏やかに共有できます。

希望者にはアニマルコミュニケーションによる対話機会もあり、目に見えないつながりを育てる時間が続いていきます。

本プログラムは医療行為ではなく、心身の不調が強い場合は医療機関等への相談が推奨されています。

悲しみを消すことより、受け取ってきた愛を確かめ直すことに重心を置いた設計が、このプログラムの大きな特徴です。

喪失の直後だけでなく時間が経った後の揺れにも寄り添えるため、長い目で心を整えたい人にも合う内容です。

【喪失の悲しみに静かに寄り添う半年間！

KeyNote Creative「オンラインペットロスケアプログラム」】の紹介でした。

よくある質問

Q. プログラムはいつ始まりますか？

開始は2026年4月で、募集は2026年3月から始まります。

Q. どのくらいの期間で進みますか？

半年間の継続型プログラムで、月1回のグループセッションが全6回実施中。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 喪失の悲しみに静かに寄り添う半年間！KeyNote Creative「オンラインペットロスケアプログラム」 appeared first on Dtimes.