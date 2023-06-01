timelesz、大西流星＆原嘉孝主演『横浜ネイバーズ Season2』主題歌「Believers」担当
なにわ男子の大西流星とtimeleszの原嘉孝がW主演を務め、3月7日午後10時からWOWOWで放送・配信される『横浜ネイバーズ Season2』（毎週土曜 後10：00※全8話）の主題歌がtimeleszの歌う新曲「Believers」に決定した。ドラマの世界観に合わせた書き下ろし楽曲となっている。
【動画】サスペンスフル満載…衝撃の真相が明らかになるシーズン2特報映像
岩井圭也氏による人気小説をもとにした今作は東海テレビ・フジテレビ系で放送された『横浜ネイバーズ Season1』の続編。大西演じる、中華街で育った“頭は切れるのに怠け者”というニートの青年・小柳龍一（通称：ロン）が、原演じる兄貴分の捜査一課の刑事・岩清水欽太（通称：欽ちゃん）や仲間たち“ネイバーズ”と協力しながら、さまざまな事件に挑んでいくヒューマン・エンターテインメント。
Season2では、原作にはないドラマオリジナルの要素が加わり、Season1よりもさらにサスペンスフルな物語が展開される。横浜一帯で謎のステッカーが無作為に貼られる事象が多発する中、一件の殺人事件が発生。欽太、そしてロンや“ネイバーズ”の仲間たちにとって大切なある人物が犠牲者となってしまう。しかし、それは不可解な連続殺人事件の序章に過ぎなかった。
事件解決のために奔走する欽太だったが、殺人の容疑で逮捕された人物はまさかのロンだった。欽太やヒナ（平祐奈）らは、ロンの無実を信じて行動するも、ロンはなぜか口を閉ざしたままで……。果たして、バラバラに見える一連の事件はどのように交錯していくのか。やがて衝撃の真相が明らかになる。
Season2は、Season1よりもさらにサスペンスフルな物語が展開される、本格クライムサスペンス。深い闇の中でも果たして、仲間との絆、そして自分自身を信じることはできるのか。“信じること”を正面から描く本作にぴったりの楽曲が完成した。
また、Season2の第1話が無料放送・配信されることが決定。第1話については、WOWOW プライムでの放送に加えて、WOWOWオンデマンドおよびWOWOW公式YouTubeにて誰でも無料で視聴することができる。放送スタート日の3 月7 日にはSeason1の一挙放送・配信も予定されている。WOWOWオンデマンドでは、関連コンテンツとして、「W主演！大西流星、原嘉孝 特別単独インタビュー」、「ネイバーズ5人によるスペシャル座談会」が配信スタートする。
■原嘉孝（timelesz）コメント
この度「横浜ネイバーズ Season２」の主題歌が僕たちtimeleszの「Believers」に決定しました！timeleszとしてデビューしてから、自分が主演を務める作品でtimeleszの歌を歌うのが大きな目標の1つでもあったので聞いた時は跳んで喜びました!!
この「Believers」という曲は、仲間を信じる力や、自分自身への葛藤を表現するとともに、強い決意を歌った曲です。Season２では、事件の規模も大きくなっていき、僕が演じる欽太の「正義」に対する葛藤や苦悩と大きくリンクする曲に仕上がっています。
レコーディングの際も、悩み苦しむ姿を表現するパート、強い意志を表現するパート、声の使い分けも意識して命を吹き込みました。少しでも多くの方に愛される曲になることを願っています！
