Íò¡¦ÂçÌîÃÒ¡¡£µ·îËö¤ÇSTARTO¼ÒÂà½ê¡Ö¤Þ¤º¤Ï¡¢£µ¿ÍÁ´°÷¤ÇÍò¤ò¶î¤±È´¤±¤¿¤¤¡×¡¡
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖÍò¡×¤ÎÂçÌîÃÒ¡Ê£´£µ¡Ë¤¬£²£¸Æü¡¢½êÂ°¤¹¤ë£Ó£Ô£Á£Ò£Ô£Ï¡¡£Å£Î£Ô£Å£Ò£Ô£Á£É£Î£Í£Å£Î£Ô¤ò£µ·îËö¤ÇÂà½ê¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ö£²£°£²£¶Ç¯£µ·î£³£±Æü¡ÊÆü¡Ë¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢ÂçÌîÃÒ¤¬Âà½ê¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖÄ¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¿´¤è¤ê¸æÎé¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤ë¤È¡Ö¼Ò¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¿·¤¿¤ÊÆ»¤òÊâ¤à¤³¤È¤È¤Ê¤ëÂçÌîÃÒ¤Î·èÃÇ¤òÂº½Å¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ô¡¹¤Î¸ùÀÓ¤ËÂÐ¤·¿´¤è¤ê´¶¼Õ¤Î°Õ¤òÉ½¤·¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤¡¢³§ÍÍ¤«¤é¤Î²¹¤«¤¤¤´»Ù±ç¤Î¤Û¤É¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¤¿¡£
¡¡ÂçÌî¤â¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¡£¡Ö»ä¡¢ÂçÌîÃÒ¤Ïº£Ç¯¤Î£µ·î£³£±ÆüÍò³èÆ°½ªÎ»¤È¶¦¤Ë»öÌ³½ê¤òÂà½ê¤¹¤ë·èÃÇ¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö£±£´ºÐ¤«¤é¤³¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤ê¡¢Ìó£³£²Ç¯´Ö¡¢»öÌ³½ê¤ÎÊý¡¹¡¢¤½¤·¤Æ´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î´Ø·¸¼Ô¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤Þ¡¢Ä¹¤¤´ÖÂçÊÑ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡¢º£¤Þ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤³¤ì¤¿¤Î¤Ï³§¤µ¤Þ¤Î¤ª±¢¤Ç¤¹¡¢´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´Ø·¸¼Ô¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¤ò¹ð¤²¤¿¡£
¡¡Íò¤Î³èÆ°½ªÎ»¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¯¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ë½ÐÍè¤ë»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸«¿ø¤¨¤ë¤È¡Ö¤Þ¤º¤Ï¡¢º£Ç¯£µ·î£³£±Æü¤Þ¤Ç¡¢£µ¿ÍÁ´°÷¤ÇÍò¤ò¶î¤±È´¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡£¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È·ë¤ó¤À¡£