【マジアベーゼ 第二形態】 2027年1月 発売予定 価格：27,800円 撮影： あみあみ秋葉原ラジオ会館店

ファット・カンパニーより、2027年1月に発売予定の1/7スケールフィギュア「マジアベーゼ 第二形態」。こちらは、TVアニメ「魔法少女にあこがれて」に登場する主人公・柊うてなが変身したときの姿である「マジアベーゼ」を立体化したものだ。

今回は、ロードエノルメとの戦いの場面で発現した「第二形態」の姿を再現。今回のフィギュアも、より力強さが増したような迫力のある仕上がりになっている。作品やマジアベーゼのファンならば、いつでも眺められるように手元に置いて鑑賞したくなるような仕上がりだ。

フィギュアの素材はプラスチックで、全高は約260mmだ

長く伸びた舌を出して微笑んでいる姿が、なんとも狂気を感じさせる造形となっている。目から飛び出すように輝く瞳や、尖った八重歯など、キャラクターの特徴もよく捉えられている。ちなみにこちらの表情とは別に、妖しく微笑む表情パーツも付属しているので、好みに応じて付け替えて飾ることができる。

彼女の頭には金色の鋭いツノが生えており、こちらはパール塗装により独特の質感が表現されている。また、紫色の長い髪はクリアパーツが用いられており、透明感のある仕上がりとグラデーションがかかった塗装が美しい。

どこか狂気に満ちた表情だ

躍動感のあるヘアスタイルだ

髪はクリアパーツで透明感のある仕上がりだ

マジアベーゼが着用している衣装は、絶妙な形状で胸元を覆うようなデザインだ。腰のあたりからふんわりと衣装が伸びており、こちらが背中側で浮遊するような造形となっている。また、背中から羽も左右に伸びており、そちらと合わせてボリューム感のある造形もポイントだ。

衣装のデザインもユニークだ

ギリギリ覆い隠されている!?

指先には鋭い爪が伸びている

お腹周りは大きく露出しており、きわどい位置でパンツを履いた姿になっている。この紫色のパンツ部分も、エナメルのような質感になっている。足元は同じく紫色のハイヒールを履いているが、こちらにも星をあしらった飾りが付けられている。

お腹周りは大きく露出している

パンツ部分は光沢感のある仕上がりだ

台座にもマジアベーゼの名前が描かれている

こちらの「マジアベーゼ 第二形態」は、現在あみあみ秋葉原ラジオ会館店で展示中の彩色見本だ。精巧な作りのフィギュアではあるが、写真で見るのと実際に自分の目で見るのとでは印象が異なる場合もある。少しでも気になった人は、この機会にお店に足を運んでチェックしてみよう。

(C)小野中彰大・竹書房／魔法少女にあこがれて製作委員会