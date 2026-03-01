【勝利の女神：NIKKE エレグ：ブーム・アンド・ショック】 2026年11月 発売予定 価格 通常版：26,400円 豪華版：28,600円 撮影： あみあみ秋葉原ラジオ会館店

Hobby Sakuraより、2026年11月に発売予定の1/7スケールフィギュア「勝利の女神：NIKKE エレグ：ブーム・アンド・ショック」。こちらは、Level Infiniteが運営するゲーム「勝利の女神：NIKKE」に登場する「水着エレグ」こと「エレグ：ブーム・アンド・ショック」を立体化したものだ。

今回は、公式で描かれていたイラストをモチーフに再現されている。アイテムとしては通常版に加え、原画タペストリーが付属する豪華版も用意されているほか、あみあみ限定特典としてA2クリアポスター付きのバージョンもラインナップされているので、そちらも合わせてチェックしておくといいだろう。

フィギュアの素材はPVCとABSで、台座部分を含む全高は約280mmだ

目元がまったく見えないほど、前髪にすっぽりと覆い隠されてしまっているこちらのエレグ。金髪のショートヘアはアホ毛が飛び出しているなど、独特のスタイルになっており、イラストを忠実に再現している。

個性的な髪型と合わせて表情の特徴となっているのが、大きく開いた口元だ。少し上がった口角とチラリと見える八重歯など、どことなく悪魔的な雰囲気が漂っている。首元にはチョーカーをつけており、こちらには可愛いうさぎのアクセサリーがあしらわれている。

口元がなんとも悪魔的だ

目は前髪で覆い隠されている

アホ毛が飛び出ている

はたしてこれを水着と呼んでいいのか迷ってしまうぐらい、個性的なスタイルのビキニを身につけている。胸の部分は中央がハート型にくり抜かれているほか、面積のほとんどがスケスケの状態になっている。そのため、ほぼ紐だけで覆い隠しているような状態だ。

水着だがスケスケ

大きな浮き輪を抱えている

水着というより、もはや紐!?

水着エレグといえば、巨大な掃除機型ゴースト吸引装置も特徴のひとつで、こちらも細部にわたって作り込まれているのがわかる。台座部分はビーチを再現したようなジオラマ風になっており、足元に転がる小物まで再現されているのは見どころだ。

ビキニ姿だが賑やかな見た目だ

装備品もしっかり再現

台座が砂浜を模したようなデザインになっている

こちらの「勝利の女神：NIKKE エレグ：ブーム・アンド・ショック」は、現在あみあみ秋葉原ラジオ会館店で展示中の彩色見本だ。気になるけど迷っているという人は、この機会にお店に遊びに行って自分の目で実物をチェックしてみることをオススメする。

【フォトギャラリー】

(C)SHIFT UP Corp.