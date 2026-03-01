【METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ ガンダムAGE-2 ダークハウンド】 3月1日23時 予約締切 6月 発送予定 価格：23,100円

BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ ガンダムAGE-2 ダークハウンド」の予約をプレミアムバンダイにて本日3月1日23時まで受け付けている。価格は23,100円。発送は6月の予定。

本商品は「機動戦士ガンダムAGE」に登場する宇宙海賊ビシディアンの首領キャプテン・アッシュが駆る「ガンダムAGE-2 ダークハウンド」をMETAL ROBOT魂シリーズで立体化したもの。

メカデザイナー海老川兼武氏により、METAL ROBOT魂用に「ガンダムAGE-2 ダークハウンド」をハイディテール化して描き起こし、画稿をもとに造形。主要武器のドッズランサーをはじめ、ビームサーベル、アンカーショットなどの各種ギミックが再現されている。

また、ガンダムAGE-2の特徴である変形機構を搭載。補助パーツを用いることでストライダー形態を再現できる。METAL ROBOT魂オリジナルギミックとして「ハイパーブースト」をイメージした脚部裏のブースター展開を搭載している。さらにランディングギアパーツも付属し、差し替えにより駐機状態も再現できる。

ドッズランサーは、補助パーツを用いることで安定した保持が可能。補助パーツは左右分付属するため両手とも装備することが可能となっている。

アンカーショットは手に装備することも可能で、アンカーショット用のワイヤーパーツが付属し、射出状態の再現ができる。

サイズ：全高 約140mm

材質：ABS、PVC、ダイキャスト製

【商品内容】

・本体

・交換用手首パーツ左右各4種

・ドッズランサー

・ビームサーベルエフェクトパーツ（長）×2

・ビームサーベルエフェクトパーツ（短）×2

・アンカーショット射出パーツ×2

・ストライダー形態用補助パーツ一式

・ジョイントパーツ一式

・補助支柱一式

・専用台座一式

(C)創通・サンライズ

※発売日は流通により前後する場合があります。