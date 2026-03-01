◆ノルディックスキー・ジャンプ Ｗ杯（２８日、オーストリア・バートミッテルンドルフ）

フライングヒルによる男子個人第２１戦（ヒルサイズ＝ＨＳ２３５メートル）が行われ、エースの小林陵侑（チームＲＯＹ）が、合計３８１・５点で２６年ミラノ・コルティナ五輪後、初のＷ杯で８位に入った。

１回目に２１４メートルと飛距離を伸ばし、４位につけたが、２回目は２０２メートルと飛距離を伸ばせず、順位を落とした。

五輪王者として臨んだ３度目の五輪は、混合団体で銅メダルを獲得し、個人ではノーマルヒル８位、同ラージヒル６位。調子を上げきれなかったとはいえ、個人２戦でも入賞を果たしたように底力を見せた。

再開されたＷ杯は現在、総合２位。勝った王者Ｄ・プレブツ（スロベニア）には大差をつけられており、逆転は難しいものの、最後まで頂点を目指していく。

同じく五輪代表の中村直幹（フライングラボラトリー）は１２位、佐藤幸椰（雪印メグミルク）は２４位。五輪で３つのメダルを獲得した二階堂蓮（日本ビール）は航空機トラブルなどの影響で出場していない。