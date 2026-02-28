三谷幸喜氏が２８日、ＴＢＳ「情報７ｄａｙｓニュースキャスター」に出演。冒頭、１人で登場して番組開始を告げ、安住紳一郎アナウンサーが休演することを伝えた。

「ご覧の通り、安住さんお休みでございます。体調不良ということで、まあ…働き過ぎだよね」と語った。

一方で三谷氏は２週前に、考え事をしながら歩いていたところ、頭を木の枝にぶつけて番組休演。前週は顔が腫れているとしてサングラス姿で出演し、ネットで「タモリさんに見える」と指摘されていた。

今回も三谷氏は「まだ腫れがおさまらないので、きょうもサングラスで失礼させていただきます」と説明し、「ということで安住さんはいない、偽タモリが１人立ってる！一体これは何なんだと、お思いの方もいらっしゃるかもしれませんが、、これは『ニュースキャスター』です！」と笑わせた。

「不測の事態に備えて」として、安住アナの代役を日比麻音子が務めた。

ネットでは「偽タモリの三谷さんｗ」「偽タモリが進行するのｗ」「自ら偽タモリって言って吹いてしまったｗ」「本人が言うの笑う」「偽タモリって自分で言ったｗ」と笑いが広がった。