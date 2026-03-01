『新テニスの王子様』最終回まで残り「あと6回」 作者・許斐剛が説明「リョーマくんの最後の試合を是非」
漫画『テニスの王子様』原作者・許斐剛氏が2月28日、自身のXを更新。現在連載中の『新テニスの王子様』（新テニ）が、最終回まで残り6回であることを説明した。1回で2話〜3話掲載することもあるため、具体的な完結時期は明らかにしていない。
【画像】手塚＆跡部＆リョーマ集結！『新テニスの王子様』最新号の表紙イラスト
『テニスの王子様』（テニプリ）は、中学生の主人公・越前リョーマが仲間とともに成長する姿を描いたストーリー。1999年から2008年まで『週刊少年ジャンプ』で連載され、09年から第2シリーズ『新テニスの王子様』が『ジャンプスクエア』にて連載中で、世界大会へと舞台を移し、リョーマたちが各国の代表メンバーと熱い試合を繰り広げている。
以前から完結が間近であることを伝えていたが、許斐氏はXで「『新テニスの王子様』もいよいよ17周年 そしてなんと夏には『テニプリ』シリーズ27周年 最終回まで残すところあと6回」と説明。
続けて「読者の皆様、関係者の皆様への感謝を胸に初心忘れず挑みます リョーマくんの最後の試合を是非リアルタイムで堪能して下さいね」と呼びかけた。
