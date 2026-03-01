◇明治安田J1百年構想リーグ G大阪2―2（PK5―4）清水（2026年2月28日 パナスタ）

フィールド選手で唯一、足を止めていなかった。前半27分、G大阪FWデニス・ヒュメットのシュートがDFに当たって宙を舞う。「こぼれてこいと思っていました」とMF食野亮太郎。バーに当たって跳ね返ってくるとイメージし、いち早く落下地点に入り込んで先制点をもたらした。

「取りあえずリーグ戦で一つ欲しかったですし、早く取りたいと思っていた。今季はチャンスがいっぱいあったので」。ACL2では昨年10月のラチャブリ戦（タイ）で得点を奪っているが、リーグ戦に限れば23年9月の新潟戦以来約2年半ぶり。観戦に訪れた家族の前で取れた一発に安堵の笑みがこぼれた。

「ここまで悔しさで頭の中がいっぱいでしたが“それ（得点）以外では良いプレーを続けられている”“良いコンディションでいられている”というポジティブさを自分の中に持っていた。ただ、ここで満足することなく2点、3点と取っていきたい」。今季はバー直撃弾など惜しいシーンが続いたが、この得点をキッカケにする。