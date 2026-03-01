【復讐のきずな～完璧夫には５人の妻がいました～】 3月1日 配信開始

「復讐のきずな～完璧夫には５人の妻がいました～」

CLLENNは、由刈氏によるサスペンスマンガ「復讐のきずな～完璧夫には５人の妻がいました～」のコミックシーモアでの先行公開を3月1日より開始した。

本作は、夫に騙されたり、傷つけられた妻たちが揃って夫への復讐を行なうサスペンス。女たちの復讐が描かれる。

□コミックシーモア「復讐のきずな～完璧夫には５人の妻がいました～」のページ

【あらすじ】

結婚6年目、澤田雪江は外資系企業に勤める優しい夫・純也と、誰もが羨む幸せな生活を送っていた。しかしそれは表向きの姿。第一子の流産という悲劇に見舞われて以降、夫との仲が少しずつ冷え込んでいくのを感じていた。そんな中、夫の2台目の携帯を発見して中を確認すると、そこには夫の幼馴染・双葉からの「また私が流産のお手伝いしてあげる」という戦慄のメッセージだった。純也にとって雪江は、対外的な体裁を保つための都合の良い「家庭用妻」にすぎなかったのだ。自分や幼馴染を含む多くの女性と関りを持つという異常な夫の裏の顔を知った雪江は、騙されたほかの「妻たち」と共に復讐のために動きだした――

(C)由刈/CLLENN