ラ・リーガ 25/26の第26節 ラヨ・バリェカノとビルバオの試合が、2月28日22:00にエスタディオ・デ・バジェカスにて行われた。

ラヨ・バリェカノはアルバロ・ガルシア（MF）、ホルヘ・デフルトス（FW）、イリアス・アコマック（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するビルバオはゴルカ・グルセタ（FW）、ウナイ・ゴメス（MF）、オイアン・サンセト（MF）らが先発に名を連ねた。

35分に試合が動く。ラヨ・バリェカノのアルバロ・ガルシア（MF）のアシストからホルヘ・デフルトス（FW）がゴールを決めてラヨ・バリェカノが先制。

ここで前半が終了。1-0とラヨ・バリェカノがリードしてハーフタイムを迎えた。

ビルバオは後半の頭から選手交代。ウナイ・ゴメス（MF）からアレックス・ベレンゲル（FW）に交代した。

47分ビルバオが同点に追いつく。アレックス・ベレンゲル（FW）のアシストからイニャキ・ウィリアムス（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、ラヨ・バリェカノは40分にイシ・パラソン（MF）、85分にイリアス・アコマック（FW）に、またビルバオは39分にミケル・ハウレギサール（MF）、65分にオイアン・サンセト（MF）、71分にダニエル・ビビアン（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-01 00:00:15 更新