¡Ú»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Û°æÃ¼´ÆÆÄ¡¡¼¡Àï¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿¤é£Í£Ì£ÂÁÈ½Ð¾ì¡Ö¤¢¤È£²»î¹ç¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò»Å¾å¤²¤¿¤¤¡×
¡¡£×£Â£ÃÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï£²£¸Æü¡¢ÁÔ¹Ô»î¹ç¤ÎÃæÆüÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¡Ë¤Ë£·¡½£³¤Ç²÷¾¡¡£¥²¡¼¥à½øÈ×¤ËËÒ¡õ¿¹²¼¤Î¥½¥í¥¢¡¼¥Á¤Ç£²ÅÀ¤òµó¤²¤ë¤È¡¢£µ²ó¤Ë¤Ï·×£µ°ÂÂÇ¤ò½¸Ãæ¤µ¤»°ìµ¤¤Ë£µÅÀ¤ò¥²¥Ã¥È¡£
¡¡¥²¡¼¥à¤Î½ÅÍ×¤Ê²ÝÂê¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤Ã¤¿¥Ô¥Ã¥Á¥³¥à¡õ¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤â½ª»Ï¥¹¥à¡¼¥º¤À¤Ã¤¿¡£»î¹ç¸å¤Î°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¡Ê£µ£°¡Ë¤Ï¡ÖÁê¼ê¤¬¡Ê£×£Â£Ã¥ë¡¼¥ë¤Ë¡ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤ä¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¡£¥É¥é¥´¥ó¥º¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÂÐÀïÁê¼ê¤òÌ³¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¼«¿È¤Î¸ÅÁã¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤ÏÍâ£³·î£±Æü¤ËÂçºå¤Ø°ÜÆ°¤·¡¢£²Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡Êµþ¥»¥é¡Ë¡¢£³Æü¤Îºå¿ÀÀï¡ÊÆ±¡Ë¤ËÎ×¤à¡£ËÜÈÖÁ°ºÇ¸å¤Î¼ÂÀï¤È¤Ê¤ëÅö³º¤Î£²»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢´û¤Ë¥Á¡¼¥à¤Ë¹çÎ®¤·¤Æ¤¤¤ëÂçÃ«¡¢ÎëÌÚ¡¢µÈÅÄ¡¢µÆÃÓ¡¢¿ûÌî¤é¥á¥¸¥ã¡¼Àª¤¬½Ð¾ìÍ½Äê¡£²¬ËÜ¡¢Â¼¾å¤é¤Î¹çÎ®¤â´Ö¶á¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡°æÃ¼´ÆÆÄ¤â»Ä¤ê£²»î¹ç¤Ç¡Ö¤³¤³¤«¤é¤ÏËÜÈÖ¤òÁÛÄê¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤¢¤È£²»î¹ç¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò»Å¾å¤²¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë¡£¥á¥¸¥ã¡¼Àª¤Î½Ð¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¤³¤ÎÌÜ¤Ç¸«¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¡£¸Â¤é¤ì¤¿ÂÇÀÊ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¾õÂÖ¤òÇÄ°®¤·¤¿¤¤¡£¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Îº£¤Î¾õÂÖ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤âÈó¾ï¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢Í¸ú¤Ë£²»î¹ç¤ò»È¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£