¤¹¤¬¤Á¤ã¤óºÇ¹âNo.1¡¡¸òºÝÃæ¤Î¸µAKB48¤ÈÆ±¤¸¾ì½ê¤Ë¥Ë¥¥Ó¡Ö¿©À¸³è¤¬°ì½ï¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö¤Ñ¡¼¤Æ¤£¡¼¤Á¤ã¤ó¡×¤Î¤¹¤¬¤Á¤ã¤óºÇ¹â£Î£ï¡¥£±¤¬¡¢£²£¸Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦º´µ×´ÖÀë¹Ô»á¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Öº´µ×´ÖÀë¹Ô¤Î£Î£Ï£Â£Ò£Ï£Ã£Ë¡¡£Ô£Ö¡×¤Ë½Ð±é¡£¸µ£Á£Ë£Â£´£¸¤ÎÊ¡Î±¸÷ÈÁ¤Ë¥¤¥¸¤êÅÝ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î´ë²è¤Ï¡¢¤¹¤¬¤Á¤ã¤ó¤ò¥¤¥¸¤ë´ë²è¡£¤¹¤¬¤Á¤ã¤ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¸µ£Á£Ë£Â£´£¸¤ÎÇðÌÚÍ³µª¤È¸òºÝÃæ¤ÈÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¡Î±¤Ï¡ÖÎø¥Ð¥Ê¤Ç¤â¤·¤Þ¤¹¡©¡¡ÀèÇÚ¤¬¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ¡Ä¡×¤È¥Ë¥ä¤ê¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö»ä¤¬ÀÎ¡¢¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¾ì½ê¤Ç¡¢ÍÌ¾¤È¤¤¤¦¤«Âç¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿ÀèÇÚ¤È¡¢¤è¤í¤·¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¤¹¤¬¤Á¤ã¤ó¤â¡Ö¤è¤í¤·¤¯¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Þ¤¡¤Þ¤¡¤Þ¤¡¡£ÃçÎÉ¤¯¡Ä¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÊ¡Î±¤Ï¡ÖÈÖÁÈ¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤¿»þ¤Ë¡¢Æ±¤¸¾ì½ê¤Ë¥Ë¥¥Ó¤¬¤Ç¤¤Æ¤¿¡×¤ÈË½Ïª¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¤¹¤¬¤Á¤ã¤ó¤â¡Ö¿©À¸³è¤¬°ì½ï¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡×¤ÈÇ§¤á¤¿¡£
¡¡Ê¡Î±¤ÎÌÔ¹¶¤ÏÂ³¤¯¡£¤¹¤¬¤Á¤ã¤ó¤«¤é¡Ö¤É¤¦¤Ê¤Î¡©¡¡Îø¤Ï¤·¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö¤¤¤ä¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÃËÀ¤ÎÎø¤ÎÁªÈ´ÁíÁªµó¤ËÁª¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤Ê¤¯¤Æ¡×¤È¥¬¥Ã¥«¥ê´é¡£¡Ö¤·¤ç¤¦¤â¤Ê¤¤Îø¤Ð¤Ã¤«¡¢¥Ø¥Ó¡¼¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤Þ¤¹¤è¡£Á´Á³¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¿¤¿¤ß¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤¬¤Á¤ã¤ó¤â¡Ö¸µ¡Ê£Á£Ë£Â¤Ë¡Ë¤¤¤¿¿Í¤Î¤¹¤ë¥Ü¥±Êý¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤Èà´°ÇÔá¤ÎÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£