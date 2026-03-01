好評を博したTHE BLUE HEARTS Tシャツ＆カセット、それぞれ単独での発売決定 Tシャツは3月1日から予約開始
THE BLUE HEARTSの『公式ジャケットデザインＴシャツ』と『アルバムカセットテープ』が5月20日に発売されることが決定した。
昨年9月24日に結成40周年記念で発売されたTシャツとカセットテープのコラボセット『アルバムカセットテープ復活×公式ジャケットデザインＴシャツ』（全7タイトル）が好評を博し、5月20日に同セットのTシャツとカセットテープがそれぞれ『公式ジャケットデザインＴシャツ』『アルバムカセットテープ』として単品発売されることが決定。コラボセット販売時と同様にTシャツは色、サイズともににバリエーション豊富にラインナップしている。
Tシャツはメルダックとワーナーの販売サイト限定で、3月1日から3月31日まで予約を受け付ける。
■カセット
メルダック3作品 各3300円
・1stアルバム『THE BLUE HEARTS』カセット
・2ndアルバム『YOUNG AND PRETTY』カセット
・3rdアルバム『TRAIN-TRAIN』カセット
ワーナー4作品 各3300円
・4thアルバム『Bust Waste Hip』カセット
・5thアルバム『HIGH KICKS』カセット
・6thアルバム『STICK OUT』カセット
・7thアルバム『DUG OUT』カセット
■ジャケットTシャツ
・Ｔシャツサイズ：S／M／L／XL
・色：White／Black
・価格：各7150円
・種類：上記7タイトル／全56種類
※形態、価格は各種共通
※3月1日（日）0：00 〜 3月31日（火）23：59まで予約受付
