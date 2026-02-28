■強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 名古屋」侍ジャパン 7−3 中日（28日、バンテリンドーム ナゴヤ）

【日程】侍ジャパンが連覇を狙うWBC、3月5日に開幕 ！ 日本の初戦は6日、東京ドームでの台湾戦

WBC初戦（台湾戦）まで残り1週間を切った中、井端弘和監督（50）率いる侍ジャパンは中日との強化試合2戦目に臨んだ。試合は1回、中日の先発・大野雄大（37）に対し、2死走者無しから3番・牧秀悟（27、DeNA）のソロ本塁打で先制。さらに1−1で迎えた2回には、森下翔太（25、阪神）がレフトのホームランウィング席に飛び込むソロ本塁打を放った。その後、一時勝ち越しを許すも5回に5得点を奪い再びリードを奪った侍ジャパン。中日に2連勝を飾った。

試合後、先制ソロを放った牧は「良い形でホームラン打てました」と振り返った。続けて「名古屋最後の試合だったので、良い形で大阪入れるように今日もスタメンだったので良い準備して試合に臨むことができました」と手応えを口にした。

同じ中央大学出身で2学年後輩にあたる森下のホームランについては「テラス使ってたので、僕はしっかりホームラン打てたかなって思いました」と笑いを誘うも「森下も頼れるバッターだと思うので、二人で良い流れを作ればいいなと思います」と“中大コンビ”の活躍を誓った。

一方、森下は自身の一打に「この侍ジャパンに向けて調整という意味で、まず1本出たっていうところは良かったかなと思うんで、どんどん状態を上げて、また次いくぞって言われたときに、いけるような準備っていうのをしていきたいです」と話した。牧の一言については「ホームランはホームランなんで全然どっちも価値ある1点かなと思います」ときっぱり。互いの一発を認め合いながら、本番を見据えてさらなる状態向上を誓った。

【侍ジャパン強化試合日程】

2月27日（金）19時

〇5ー3vs中日@バンテリンドーム ナゴヤ

2月28日（土）19時

〇7−3vs中日@バンテリンドーム ナゴヤ

3月2日（月）19時

vsオリックス@京セラドーム大阪

3月3日（火）19時

vs阪神@京セラドーム大阪

