相模原市緑区のＪＲ橋本駅近くで進むリニア中央新幹線「神奈川県駅（仮称）」の周辺工事で、地下トンネル掘削のためのシールドマシンが完成し、２７日、報道陣に公開された。

市は同駅周辺を中心とした産業振興の戦略を昨年公表しており、工事と同時進行で新たな街づくりも進む。（北川穂高）

この日は神奈川県駅の現状も公開され、工事が進む本線や副本線部分が披露された。地上に設置された桟橋から工事現場を見下ろすと、完成した一部の地下２階部分の床が見えた。この床の下を通る本線を、最大時速５００キロのリニアが通過するという。

駅西端部には組み立てが完了した外径１４メートルの巨大シールドマシンが設置されていた。５６２個の鉄製の刃がついており、マシン前面が回転することで、土を削っていくという。１日平均約２０メートル掘り進めることができ、同区橋本〜同区大島の約３・６キロの区間「第２首都圏トンネル」を建設する。掘削の開始時期は未定だが、地上の地権者との区分地上権の設定が終わり次第、開始される予定だ。ＪＲ東海中央新幹線建設部の吉川太郎担当部長は「安全第一で、一日も早く工事が進められるようにしていく」と語った。

◇

相模原市は昨年１１月、「リニア駅周辺まちづくりイノベーション戦略」を公表した。これまで同市は、県やＪＲ東海などと協力し、最先端技術の創出拠点「ＦＵＮ＋ＴＥＣＨ ＬＡＢＯ」の設置や、県央・多摩地域の企業や大学などが参画するネットワーク形成事業に着手してきたが、戦略は、更なる産業振興を推進するために策定した。

▽研究・開発・製造を集約し、首都圏などの産業振興の中心地に▽企業や研究者がつながり、新たな事業開発などに挑戦できる仕組みを構築▽市民らが最先端技術を体感できる街づくり――の三つの基本構想からなり、達成のための目標なども設定された。

先行する施策の事例として２６日には、相模原市役所で会話ができる掃除ロボットの実証実験が行われた。手がけたのは市内に事業所を持つ「アマノ」とパートナー企業「スピーシーズ」（東京都三鷹市）。市はこうした企業間連携などを神奈川県駅周辺で加速させたいと考えており、戦略を策定した市地域経済政策課の担当者は「相模原市をイノベーションが起きるエリアにしていくため、今後も様々な施策を展開していきたい」と語る。