嵐の大野智が２８日、所属する「ＳＴＡＲＴＯ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ」を、グループが活動終了する５月末をもって退所することを、同社公式サイトなどで発表した。１９９４年１０月の入所から約３１年半。嵐として有終の美を飾る、５月３１日の東京ドーム最終公演を所属としてラストステージとし、同社を離れることを決断した。

大野は、同サイトなどに「私、大野智は今年の５月３１日嵐活動終了と共に事務所を退所する決断をいたしました」と報告。スタッフや関係者への感謝とともに「そして何より、今まで応援してくださったファンの皆さま、ここまで活動してこれたのは皆さまのお陰です、感謝しかありません。本当にありがとうございました」とつづった。

土曜日深夜、突然の発表にネット上のファンも騒然。「コンサート全力で楽しんでほしいな！終了まだまだ先だけどいつか何かしらでお姿見られると良いな！」「また大野くんに会える でもそれが大野くんとのお別れになるんだろうって、１６年大野くんを応援してきたから覚悟してたよ」「ゴールに向かって徐々に形になっていくのが心にクル…」「今までもこれからもずっとずっと大好き 出会ってくれてありがとう たくさんの幸せをありがとうね」「まぁそうだよね…そうなるとは思ってたけど、寂しいな…大野くん…」など複雑ながらも前向きなコメントが並んでいた。