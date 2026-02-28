北中米Ｗ杯でプレーの制限時間のルール採用へ　遅延行為の削減へゴールキック、スローインなどで導入

競技規則を定める国際サッカー評議会（ＩＦＡＢ）は２８日、試合のテンポを上げ、遅延行為の削減を目的としたルール改正を発表した。今回の改正は、６月に開幕する北中米Ｗ杯などの大会でも採用される。

まずは、プレーへの時間制限が設置されることになった。スローインやゴールキックの際、選手が故意に遅延する行為が見られた場合、５秒のカウントダウンを実施。違反するとスローイン、ゴールキックでの違反にはコーナーキックが与えられる。

交代の際にも時間制限が設けられた。交代の際は交代ボードが掲げられてから１０秒以内にベンチに下がる必要があり、時間内に退けない場合は交代が認められなくなった。また、負傷でプレーが中断した場合、当該選手は再開後１分間はピッチに戻れない。

ビデオ・アシスタント・レフェリー（ＶＡＲ）のルールも改正があり、２枚目のイエローカードでの誤った退場処分なども介入の対象となった。現行では得点、ＰＫ、一発退場、警告や退場の人間違いに限られているが、介入の幅が広がった。他にはＡ代表の国際親善試合に関するルールも変更され、途中交代の選手数が８人に増枠。両チームが合意すれば、最大１１人の交代枠を設けることが出来るようになった。