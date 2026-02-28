W杯から“2枚目警告の退場”も一部VAR対象!! 交代は10秒超過で一時数的不利、スローイン&ゴールキックにも時間制限:新競技規則が正式決定

W杯から“2枚目警告の退場”も一部VAR対象!! 交代は10秒超過で一時数的不利、スローイン&ゴールキックにも時間制限:新競技規則が正式決定