リバプールvsウエスト・ハム スタメン発表
[2.28 プレミアリーグ第28節](アンフィールド)
※24:00開始
<出場メンバー>
[リバプール]
先発
GK 1 アリソン・ベッカー
DF 2 ジョー・ゴメス
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 5 イブラヒマ・コナテ
DF 6 ミロシュ・ケルケズ
MF 8 ドミニク・ショボスライ
MF 10 アレクシス・マック・アリスター
MF 11 モハメド・サラー
MF 18 コーディ・ガクポ
MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ
FW 22 ウーゴ・エキティケ
控え
GK 25 ギオルギ・ママルダシュビリ
GK 28 フレディ・ウッドマン
DF 26 アンドリュー・ロバートソン
DF 30 ジェレミー・フリンポン
DF 47 カルビン・ラムゼイ
MF 17 カーティス・ジョーンズ
MF 42 トレイ・ナイオニ
FW 14 フェデリコ・キエーザ
FW 73 リオ・ングモハ
監督
アルネ・スロット
[ウエスト・ハム]
先発
GK 1 マッズ・ハーマンセン
DF 4 アクセル・ディサシ
DF 12 エル・ハッジ・マリック・ディウフ
DF 15 コンスタンティノス・マブロパノス
DF 29 アーロン・ワン・ビサカ
MF 7 クリセンシオ・サマーフィル
MF 18 マテウス・フェルナンデス
MF 20 ジャロッド・ボーウェン
MF 27 スングトゥ・マガサ
MF 28 トマーシュ・ソウチェク
FW 11 バレンティン・カステジャノス
控え
GK 23 アルフォンス・アレオラ
DF 2 カイル・ウォーカー・ピータース
DF 3 マキシミリアン・キルマン
DF 25 ジャン・クレール・トディボ
DF 30 オリバー・スカールズ
DF 63 エズラ・マイヤーズ
MF 55 モハマドゥ・カンテ
FW 9 カラム・ウィルソン
FW 17 アダマ・トラオレ
監督
ヌーノ・エスピーリト・サント
※24:00開始
<出場メンバー>
[リバプール]
先発
GK 1 アリソン・ベッカー
DF 2 ジョー・ゴメス
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 5 イブラヒマ・コナテ
DF 6 ミロシュ・ケルケズ
MF 8 ドミニク・ショボスライ
MF 10 アレクシス・マック・アリスター
MF 11 モハメド・サラー
MF 18 コーディ・ガクポ
MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ
控え
GK 25 ギオルギ・ママルダシュビリ
GK 28 フレディ・ウッドマン
DF 26 アンドリュー・ロバートソン
DF 30 ジェレミー・フリンポン
DF 47 カルビン・ラムゼイ
MF 17 カーティス・ジョーンズ
MF 42 トレイ・ナイオニ
FW 14 フェデリコ・キエーザ
FW 73 リオ・ングモハ
監督
アルネ・スロット
[ウエスト・ハム]
先発
GK 1 マッズ・ハーマンセン
DF 4 アクセル・ディサシ
DF 12 エル・ハッジ・マリック・ディウフ
DF 15 コンスタンティノス・マブロパノス
DF 29 アーロン・ワン・ビサカ
MF 7 クリセンシオ・サマーフィル
MF 18 マテウス・フェルナンデス
MF 20 ジャロッド・ボーウェン
MF 27 スングトゥ・マガサ
MF 28 トマーシュ・ソウチェク
FW 11 バレンティン・カステジャノス
控え
GK 23 アルフォンス・アレオラ
DF 2 カイル・ウォーカー・ピータース
DF 3 マキシミリアン・キルマン
DF 25 ジャン・クレール・トディボ
DF 30 オリバー・スカールズ
DF 63 エズラ・マイヤーズ
MF 55 モハマドゥ・カンテ
FW 9 カラム・ウィルソン
FW 17 アダマ・トラオレ
監督
ヌーノ・エスピーリト・サント
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります