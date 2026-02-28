ホッフェンハイムvsS・パウリ スタメン発表
[2.28 ブンデスリーガ第24節](ライン・ネッカー・アレーナ)
※23:30開始
<出場メンバー>
[ホッフェンハイム]
先発
GK 1 オリバー・バウマン
DF 2 ロビン・フラナーチ
DF 5 オザン・カバク
DF 21 アルビアン・ハジダリ
MF 6 グリシャ・プレメル
MF 7 レオン・アブドゥラフ
MF 18 バウター・ブルヘル
MF 29 バズマナ・トゥレ
MF 34 ブラディミール・ツォウファル
FW 11 フィスニク・アスラニ
FW 27 アンドレイ・クラマリッチ
控え
GK 37 ルカ・フィリップ
DF 13 ベルナルド
DF 15 バランタン・ジェンドレイ
DF 22 アレクサンダー・プラス
DF 25 ケビン・アクポグマ
MF 10 ムハンマド・ダマール
FW 19 ティム・レンペール
FW 20 コール・キャンベル
FW 31 Y. Eduardo
監督
クリスティアン・イルツァー
[ザンクト・パウリ]
先発
GK 22 ニコラ・バシリ
DF 3 カロル・メッツ
DF 5 ハウケ・バール
DF 8 エリック・スミス
MF 2 マノリス・サリアカス
MF 6 ジェームズ・サンズ
MF 7 ジャクソン・アーバイン
MF 11 アルカディウシュ・ピルカ
MF 16 藤田譲瑠チマ
MF 28 マティアス・ペレイラ・ラージ
FW 10 ダネル・シナニ
控え
GK 1 ベン・フォル
DF 21 ラース・リツカ
DF 23 ルイス・オピー
DF 25 アダム・ジビガワ
DF 34 J. Robatsch
MF 24 コナー・メトカーフ
FW 9 アブドゥリー・シーセイ
FW 18 原大智
FW 19 マルティン・カールス
監督
アレクサンダー・ブレッシン
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります