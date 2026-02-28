レバークーゼンvsマインツ スタメン発表
[2.28 ブンデスリーガ第24節](バイアレーナ)
※23:30開始
<出場メンバー>
[レバークーゼン]
先発
GK 28 ヤニス・ブラスビヒ
DF 4 ジャレル・クアンサー
DF 8 ロベルト・アンドリヒ
DF 12 エドモン・タプソバ
MF 6 エキ・フェルナンデス
MF 7 ヨナス・ホフマン
MF 13 アルトゥール
MF 19 エルネスト・ポク
MF 20 アレックス・グリマルド
MF 25 エセキエル・パラシオス
FW 14 パトリック・シック
控え
GK 18 ヨナス・オムリン
GK 36 ニクラス・ロム
DF 15 ティム・オーマン
DF 16 アクセル・タペ
MF 24 アレイクス・ガルシア
MF 42 M. Culbreath
FW 11 マルタン・テリエ
FW 30 イブラヒム・マザ
FW 35 クリスティアン・コファネ
監督
カスパー・ヒュルマンド
[マインツ]
先発
GK 33 ダニエル・バッツ
DF 4 シュテファン・ポッシュ
DF 31 ドミニク・コール
DF 48 K. Potulski
MF 2 フィリップ・ムウェネ
MF 6 佐野海舟
MF 7 イ・ジェソン
MF 8 パウル・ネベル
MF 30 シルバン・ビドマー
FW 20 フィリップ・ティーツ
FW 23 シェラルド・ベッカー
控え
GK 1 ラッセ・リース
DF 5 マキシム・ライチュ
DF 21 ダニー・ダ・コスタ
MF 15 レナード・マロニー
MF 42 D. Gleiber
FW 11 アルミンド・ジープ
FW 14 ウィリアム・ボービング
FW 26 サイラス・カトンパ・ムブンパ
FW 36 F. Moreno Fell
監督
ウルス・フィッシャー
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります