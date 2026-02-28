◆「ラグザス 侍ジャパンシリーズ ２０２６」中日３―７日本（２８日・バンテリンドーム）

侍ジャパンの阪神・森下翔太外野手が２回先頭で、左翼ホームランウイングへ一時勝ち越しのソロを放った。日本代表のユニホームでは通算７本目の本塁打。今回のチームでも２２日のソフトバンク戦（ひなたサンマリン）に続く２本目となる一発で好調をアピールした。２７日は３打数無安打。「きのうは感覚が良くなかったので打撃練習で修正して、１打席目にいい形で出すことができた」と存在感をアピールした。

初回に左翼席に先制ソロを放った牧秀悟がヒーローインタビューで「（森下は）テラスを使ったので。自分はしっかりホームラン」とニヤリ。中大で２学年上の先輩からイジられた後輩は、バックヤードで反撃した。先輩の隣で取材を受けながら「ホームランはホームラン。どちらも価値ある１点です」と淡々。名古屋で合流したメジャー組の打撃練習には「やっぱり、メジャーで活躍されている人たち。現時点では自分は劣っているなと感じる」と目を奪われながらも「（いつか）自分もできるという肌感覚も、体感してみてあるので。もっと上を目指して」と、堂々と語った。