ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 名古屋

野球日本代表「侍ジャパン」が28日、中日との強化試合（バンテリンドーム）に7-3で勝利した。「3番・指名打者」の牧秀悟内野手（DeNA）が初回に豪快な先制ソロ。2回には森下翔太外野手（阪神）にもソロが飛び出し、中大の先輩・後輩がアーチで競演し、井端監督も労った。

試合後、会見した指揮官はまず森下について問われ、「ホームランが（事前合宿の）宮崎で出てから、ちょっと疲れのある中だったと思いますし、その中で名古屋に来て、良いホームランが出たかなと思います」と目を細めた。

また、牧についても「キャンプの初日から結構自分で追い込んでいる感じもありました。疲労がピークに達している中で、今日はそれを考慮してDHで行ってもらいましたけど、これからはそういうわけにもいかない」とした上で「その中で良い一本が出たというのは、彼のバッティングもまた変わってくるのかなという風に思ってます」とさらなる大暴れに期待した。

ともに貴重な右の強打者。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向けても、これ以上ない収穫となった。



（THE ANSWER編集部）