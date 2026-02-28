嵐の大野智が２８日、所属する「ＳＴＡＲＴＯ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ」を、グループが活動終了する５月末をもって退所することを同社公式サイトなどで発表した。同社も大野の約３１年半にわたる功績に感謝をつづった。

大野はこの日、同サイトなどで「私、大野智は今年の５月３１日嵐活動終了と共に事務所を退所する決断をいたしました」と報告。１９９４年１０月の入所以来、歩みをともにしてきたスタッフや関係者への感謝とともに「何より、今まで応援してくださったファンの皆さま、ここまで活動してこれたのは皆さまのお陰です、感謝しかありません」と思いをつづった。

同社も大野が退所することを同サイトで報告し、「当社としては、新たな道を歩むこととなる大野智の決断を尊重し、これまでの数々の功績に対し心より感謝の意を表します」と、国民的アイドルグループのリーダーへの敬意をあらわにした。

注目の退所後の動向について大野は、「自分らしくマイペースにできることをやっていけたら」と明言せず。３月１３日に開幕するラストツアーに向けて「５人全員で嵐を駆け抜けたいと思います」と意気込んだ。

◆ＳＴＡＲＴＯ社コメント

株式会社ＳＴＡＲＴＯ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ（本社：東京都港区、代表取締役 ＣＥＯ：鈴木 克明、以下「当社」）は、２０２６年５月３１日（日）をもって、大野智が退所することをご報告いたします。

長きにわたり、応援してくださっているファンの皆様、関係者の皆様には心より御礼を申し上げます。

当社としては、新たな道を歩むこととなる大野智の決断を尊重し、これまでの数々の功績に対し心より感謝の意を表します。

引き続き、皆様からの温かいご支援のほどお願い申し上げます。