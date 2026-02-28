◇柔道グランドスラム（GS）タシケント大会第2日（2026年2月28日 ウズベキスタン・タシケント）

男女計4階級が行われ、日本勢は計6人が出場した。

女子63キロ級は、昨年の全日本選抜体重別覇者でGS東京3位の谷岡成美（23＝日本エースサポート）が出場。1回戦はドイツの選手に大外落としで技ありのポイントを取って優勢勝ちを収めた。2回戦はクロアチアの選手にゴールデンスコア方式の延長戦の末、内股で有効を奪って優勢勝ち。イスラエルの選手と対戦した準々決勝も延長戦にもつれ、崩れけさ固めで5秒間抑え込んで有効のポイントを取った。準決勝は世界選手権優勝経験のあるファンリスアウト（オランダ）と対戦し、10秒以上の抑え込みで技ありのポイントを取ってから送り襟絞めで一本勝ちを決めた。決勝は、昨年の世界選手権準優勝のボーシュマンピナール（カナダ）と対戦。右からの大外刈りで有効のポイントを取って優位に試合を進め、最後は浮き固めで20秒間抑え込んで一本勝ちを収めた。23歳の谷岡にとって、シニアの国際大会では初めての優勝となった。

女子70キロ級は、昨年の講道館杯優勝の池絵梨菜（29＝国士舘大柔道クラブ）が出場。1回戦でエメ（フランス）と対戦し、指導3つによる反則で敗れた。

男子73キロ級は、昨年のGS東京2位の木原慧登（20＝東海大2年）と同3位の内村秀資（25＝自衛隊）とが出場。木原は初戦（2回戦）でロシアの選手にゴールデンスコア方式の延長戦の末に有効を取られて敗れた。内村は1回戦を合わせ技、2回戦を谷落としでそれぞれ一本勝ち。3回戦はカザフスタンの選手に小内巻き込みで技ありを取って優勢勝ちを収めた。準々決勝はアハドフ（ウズベキスタン）に小内刈りで有効のポイントを取られ、そのまま取り返せず優勢負け。敗者復活戦はジョージアの選手のヘッドダイビングによる反則で勝利し、3位決定戦はイタリアの選手に谷落としで豪快な一本勝ちを収めた。

男子81キロ級は、昨年のGS東京準優勝の藤原崇太郎（27＝旭化成）と同5位の天野開斗（22＝東海大4年）が出場。藤原は初戦（2回戦）、イタリアの選手に腕ひしぎ十字固めで、続く3回戦はウズベキスタンの選手にけさ固めでそれぞれ一本勝ちを収めた。準々決勝はアゼルバイジャンの選手を相手に小内刈りで先に有効のポイントを取ったが、上四方固めで20秒間抑え込まれて一本負けを喫した。敗者復活戦は中国の選手に肩車で技ありを取って優勢勝ち。3位決定戦はスイスの選手と対戦し、相手の指導3つで反則勝ちを収めた。天野は初戦（2回戦）、キルギスの選手に送り襟絞めで一本勝ち。続く3回戦は延長戦の末、ドイツの選手に内股返しで有効を取られて敗れた。