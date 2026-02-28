◇ラグザス侍ジャパンシリーズ2026 壮行試合 侍ジャパン7―3中日（2026年2月28日 バンテリンD）

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」は28日、「ラグザス侍ジャパンシリーズ2026」壮行試合で中日戦と対戦し、1点を追う5回に5安打で5点を奪い中日を突き放し7―3で連勝を飾った。試合後、井端弘和監督（50）は、2試合通して完璧だったピッチクロックについて「本番ではそこを意識せずにできるのではないかと思います」と手応えを口にした。

中日との2試合を振り返り「相手がやってくれるとやりやすかったので、ドラゴンズに感謝していますし、その中で幅をきかせられたと思います。ボール交換やタイムも有効に使えてきた、本番ではそこを意識せずにできるのではないかと思います」と語った。

守備面でも失策ゼロだった侍ジャパン。「打ち取った打球をアウトにするというところだと思いますし、何でも毎回というわけじゃなく、みんなできることをしっかりやってくれれば。このままやってくれればと思います」と話した。

侍ジャパンの今後の予定は以下の通り。

3月2日 強化試合（京セラD）オリックス戦 19時〜

3月3日 強化試合（京セラD）阪神戦 19時〜

★3月5日 WBC1次ラウンド（R）開幕（東京D）豪州VS台湾、韓国VSチェコ

3月6日 WBC1次R（東京D）台湾戦 19時〜

3月7日 WBC1次R（東京D）韓国戦 19時〜

3月8日 WBC1次R（東京D）豪州戦 19時〜

3月10日 WBC1次R（東京D）チェコ戦 19時〜