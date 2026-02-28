¤µ¤ó¤Þ¡¡LUNA SEA ¿¿Ìð¤µ¤ó¤Îë¾Êó¡ÄÈ¯É½Á°¤ËÃÎ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö±³¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ó¤ÎÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤¬£²£¸Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î£Í£Â£Ó¥é¥¸¥ª¡Ö¥ä¥ó¥°¥¿¥¦¥óÅÚÍËÆü¡×¤Ë½Ð±é¡££±£·Æü¤Ë£µ£¶ºÐ¤Ç»àµî¤·¤¿£Ì£Õ£Î£Á¡¡£Ó£Å£Á¤Î¥É¥é¥Þ¡¼¡¦¿¿Ìð¤µ¤ó¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤ó¤Þ¤Ï¸µÀÐ¹õºÌ¤Î¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Ç¡¢¤Ê¤¼¤«¤³¤Î¥é¥¸¥ª¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖÊ¸¤µ¤ó¡×¤«¤é¿¿Ìð¤µ¤ó¤Îë¾Êó¤òÈ¯É½Á°¤ËÃÎ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¤½¤ì¤òÅßµ¨¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤¬¥ï¡Á¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Æ¤ë¤Î¤òÈò¤±¤Æ¡Ø¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤éÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤À¤«¤éÊ¸¤µ¤ó¤¬¤Û¤Ü»ÅÀÚ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¾Ú¸À¡£
¡¡¿¿Ìð¤µ¤ó¤È¤Ï»×¤¤½Ð¤¬Â¿¤¤¤½¤¦¤Ç¡Ö¡Ø¤«¤é¤¯¤ê¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤Ç¡ØÍ¥»Ò¥Ð¥ó¥É¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¾®ÁÒÍ¥»Ò¤Á¤ã¤ó¤¬¥Ð¥ó¥É¤ä¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¤â¤¦¤½¤ó¤Ê¥Ð¥«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¡¢¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤¿¤é¤¹¤°£Ï£Ë½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¡¢¡Ø¤Þ¤µ¤«¿¿Ìð¤µ¤ó¤¬¥É¥é¥à¤Ê¤ó¤Æ¡£¤Á¤ç¤Ã¤È°ìÅÙÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¡Ù¤È»×¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤é¡Ø¤Ï¤¤¡¢£Ï£Ë¡Ù¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ø¤«¤é¤¯¤ê¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¿¤Î¤«¡¢¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤«¡Ä¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡»×¤ï¤Ì¥Ó¥Ã¥°¥Í¡¼¥à¤Î»²²Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡Ö¤½¤·¤¿¤é¡Ø¿¿Ìð¤µ¤ó¤¬¥É¥é¥à¤ä¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢Â¾¤âÂ·¤¨¤Ê¤¢¤«¤ó¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤½¤¦¤Ç¡ÖÍ¥»Ò¤Á¤ã¤ó¤Î²Î¤Ç¤Ï¡Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢²Î¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¡£¤½¤·¤¿¤é¤Þ¤ÀÌµÌ¾¤Î¡¢²¿¤¬±ï¤Ê¤Î¤«ÃÎ¤é¤ó¤±¤É¡¢»³ºê°é»°Ïº¤µ¤ó¤¬¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÇÆþ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¸å¡¹¡¢¤Ê¤Ã¤Á¡Ê°ÂÇÜ¤Ê¤Ä¤ß¡Ë¤ÎÃ¶Æá¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ó¤Í¤ó¡£¤â¤¦¸å¡¹¤ä¤«¤é¤Í¡£¶Ã¤¯¤Í¤ó¡£¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î°ú¤´ó¤»¤Ê¤Î¤«¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤«¡Ä¡×¤È°Õ³°¤ÊÅ¸³«¤ÎÏ¢Â³¤À¤Ã¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡ÖÊ¸¤µ¤ó¤«¤é¤ÎÅÁ¸À¤Ç¡Ø¤«¤é¤¯¤ê¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡Ö¿¿Ìð¤µ¤ó¤¬¤¹¤´¤¤Áá¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤â¤¦»ÄÇ°¤Ç»ÄÇ°¤Ç¡£Àè½µ¡¢²¶¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡¢µ»ö¸«¤¿»þ¤Ï¡Ø¤¢¤¢¡¢Ê¸¤µ¤ó¤Î¾ðÊó¤ÏËÜÅö¤ä¤Ã¤¿¤«¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤À¤«¤é¡Ø±³¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¡£¤Þ¤À£µ£¶¤«¤Ê¤ó¤«¤ä¤Ê¡©¡¡ËÜÅö¤Ë»ÄÇ°¡£¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Î¿Í¤ò¤·¤Î¤ó¤À¡£