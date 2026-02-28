◇ラグザス侍ジャパンシリーズ2026 壮行試合 侍ジャパン7―3中日（2026年2月28日 バンテリンD）

侍ジャパンの森下翔太外野手（25）がWBCでのレギュラー奪取をアピールする一発だ。中日との壮行試合に「5番・右翼」で出場。1-1で迎えた2回に勝ち越しソロを放った。

2回、先頭打者で迎えた第1打席に中日・大野のツーシームを捉えた打球はバンテリンドームに新設された“ホームランウイング1号”となる飛距離111メートルの勝ち越しソロ。初回に先制ソロを放っていた牧との中大アベックアーチにもなった。森下は初回の右翼守備では1死一、三塁で細川の放ったライナー性の打球に猛チャージをかけて好捕。吉田、鈴木のメジャー組の外野手にひけをとらない攻守での躍動を披露した。

試合後のヒーローインタビューで牧が「テラス（ホームランウイング）使ったんで」といじったことについて問われた森下は「ホームランはホームランなんで。どっちも価値は1点だと思うんで。全然負けてないです」と対抗。2人で画策しているパフォーマンスについては「正式に決まったらまた言います。ちょっとまだなじんでいない。良いのがあればまた変えていきたいなと思います」とブラッシュアップを宣言した。